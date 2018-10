J. Figeľ: KDH by malo mať svojho kandidáta na prezidenta

Ján Figeľ, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 16. októbra (TASR) - Mimoparlamentné KDH by malo ísť do prezidentských volieb skôr cez ponuku vlastného kandidáta. Pre TASR to povedal bývalý predseda hnutia Ján Figeľ s tým, že KDH malo v minulosti vždy ambíciu byť aktívne v tejto oblasti.zdôraznil Figeľ, ktorý dúfa, že si to KDH uvedomí, osvojí a s takou predstavou ešte do uzávierky kandidatúr príde.Figeľ priznáva, že nie je súčasťou vnútrostraníckych diskusií a rozhodnutí, ale téma prezidentských volieb je podľa jeho slov pre spoločnosť aj politické strany veľmi dôležitou.podotkol.Na otázku, či by bol dobrým kandidátom KDH František Mikloško, Figeľ odvetil, že jeho osobnosť reprezentuje príbeh, ktorý má čo spoločnosti povedať aj v súčasnosti.Téme prezidentských volieb sa venovala aj sobotňajšia (13. 10.) Rada KDH v Prešove. O podpore konkrétneho kandidáta na prezidenta SR sa však nerozhodlo. Rada prijala uznesenie, podľa ktorého bude hnutie hľadať zhodu pre spoločného konzervatívneho kandidáta s kresťanskými hodnotami v širšom politickom priestore. Rozhodnutie v tejto otázke sa tak posúva na ďalšie rokovanie Rady KDH.