J. Figeľ odkazuje KDH, aby nešlo ľahšou cestou, ktorou je opozícia

Vybrať sa hneď po voľbách do opozície je tá najľahšia možnosť, KDH by malo ísť ťažšou cestou dohody s parlamentnou väčšinou. Myslí si to bývalý predseda KDH Ján Figeľ. Preferovanejšia má byť podľa neho tá zostava, v ktorej dokáže KDH viac presadiť zo svojho programu a hodnôt. To však vyplynie až z aktívnych a profesionálnych rokovaní. Figeľ tiež pripomenul, že hnutie Novembra ´89 je pri obnove krajiny potrebné, aby sa demokracia, sloboda a právny štát u nás upevňovali.





Figeľ odporúča KDH, aby sa nevybralo ľahšou a pohodlnejšou cestou, ale aby hľadalo to, čo potrebuje Slovensko, nie zvolení poslanci. "Ťažšou cestou než opozícia je dnes rozumná dohoda s výslednou parlamentnou väčšinou na programe, ktorý Slovensku pomôže k dvom kľúčovým cieľom a potrebám - k účinnej spravodlivosti pre všetkých a k všestrannému rozvoju," skonštatoval Figeľ, ktorý viedol kresťanských demokratov v rokoch 2009 až 2016.Pripomína, že ľudia nevolia strany preto, aby im po pár dňoch od volieb odkázali, že idú na štyri roky do opozície. "Odporúčal by som KDH rokovať o podmienkach a programe s možnými alternatívami budúcej vládnej koalície. Slovensku a jeho politickému vývoju tým KDH pomôže viac," doplnil s tým, že definitívne rozhodnutie prichádza až po rokovaniach.

Figeľ tiež pripomenul, že so Smerom-SD počas vlády Ivety Radičovej zažil "tvrdý politický stret" pre rušenie diaľničných PPP projektov. Spomína však aj serióznu dohodu na doplnení Ústavy SR o definíciu a ochranu manželstva a zmeny v justícii. "Aj potrebný ekonomický konflikt, aj novelizácia ústavy boli na prospech občanov Slovenska. Na takýto prospech sa má primárne zamerať KDH aj dnes," dodal.



Predsedníctvo KDH v piatok (6. 10.) potvrdilo odmietavý postoj hnutia k spoločnej vláde so Smerom-SD. V utorok (3. 10.) predseda hnutia Milan Majerský vyhlásil, že to zatiaľ vyzerá tak, že KDH mieri do opozície. V prípadnej štvorkoalícii s Hlasom-SD, SaS a Progresívnym Slovenskom by podľa neho boli v niektorých otázkach priepastné rozdiely medzi stranami.