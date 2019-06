J. Gallovič: J. Stacho bol taký slovenský Belmondo 70. rokov

Na archívnej snímke Ján Gallovič. Foto: TASR - Tomáš Halász Foto: TASR - Tomáš Halász

Bratislava 11. júna (TASR) – Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie 16. júna v Modrom salóne novej budovy premiéru inscenácie Šmátranie v širočine, pohybovo-hudobné prevedenie virtuóznej poézie Jána Stacha, jedného z najmodernejších slovenských básnikov, inšpirátora celých generácií. Réžie titulu, ktorým Činohra SND pokračuje v novej línii dobrodružnej dramaturgie, sa ujala Soňa Ferancová. Pod hudbu sa podpísal Kamil Mikulčík. V inscenácii účinkujú Ján Gallovič a Juraj Hrčka.uviedol po utorkovej generálke inscenácie riaditeľ činohry Michal Vajdička.poznamenal s tým, že druhý priestor - Kuchyňa SND dávajúca priestor a techniku mladým nezávislým divadelným skupinám, stále nefunguje, pretože nie sú schválené dotácie na jeho prevádzku.Ferancová sa poďakovala za možnosť uviesť verše Stacha do sveta.konštatovala režisérka s tým, že inscenačný tím sa Stachovu "depresívnu" poéziu snažil nie recitovať, ale zinscenovať.doplnila.Vysvetľovať poéziu je podľa Ferancovej nezmysel.podčiarkla režisérka, ktorá si na stvárnenie rozporuplného básnika zvolila dvoch mužov.dodala.Poézia Stacha, jedného z najosobitejších básnikov konkretistov Trnavskej skupiny, je podľa autorov inscenácie vstup do sveta zmyslov. Pohnuté osobné osudy a vzrušujúce básnické zbierky stvorili legendu, nevidenú, iba tušenú. Jeho poézia zasahuje ako blesk. Také je aj Šmátranie v širočine - to tápanie po bytí v hlave a tele muža, jeho rozdvojenosť, jeho túžby po vzletoch i krkolomné pády. Stacho prináša expresívne metafory, burcujúci jazyk a vzrušujúcu obraznosť. Je to nový svet, prekračuje dimenzie a vytrhuje zo všednosti - do nevšednosti.Ťažiskové dielo Stacha Šmátranie v širočine vovedie diváka do sveta samcov, šamanov, otcov, synov, mužov, básnikov, jednoducho do života potomstva Adamovho. Tam, kde sa potom odohráva to napínavé stretnutie medzi životom a smrťou, medzi vášňou a zmyselnosťou, medzi ženou a mužom, láskou a bolesťou, vierou i nevierou.priblížil genézu inscenácie Gallovič. Podľa jeho slov sa Stacho veľmi ťažko analyzuje, identifikuje, pretože za každým jeho veršom, strofou je širokospektrálne možný metaforický, symbolický výklad u každého človeka.približuje.Talentom obdarený básnik bol podľa Galloviča veľmi extravagantný, čo hercov a režisérku v istom zmysle provokovalo pri tvorbe inscenácie.priblížil básnika a prekladateľa, ktorý v hercovi vzbudil osobné sympatie.dodal.