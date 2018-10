J. Greššo ml.: Chceme vytvoriť systém odmeňovania obyvateľov Nitry

Na archívnej snímke Ján Greššo ml. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Nitra 31. októbra (TASR) – Kandidátom na post nitrianskeho primátora v tohtoročných komunálnych voľbách je aj 37-ročný projektový manažér Ján Greššo mladší. V súčasnosti je členom Mestského zastupiteľstva v Nitre, kde bol zvolený ako člen strany Sieť. Po tom, ako sa strana vstúpila do vládnej koalície, zo Siete odišiel. Od minulého roka je tiež poslancom Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. O post nitrianskeho primátora sa uchádza za pravicovú koalíciu OĽaNO, SaS, Šanca, Sme rodina a KDH.Ťažko hovoriť o prvom kroku. Oblastí, kde Nitra tratí, je veľa. V prvom rade bude potrebné zmeniť myslenie ľudí v našom meste, odstrániť roky zakorenený negativizmus. Dať im vedieť, že mesto je tu pre nich a nie pre niekoľko vyvolených ľudí. Treba skoncovať so systémom „náš človek“ a začať s Nitranmi hovoriť ako s rovnocennými. Komunikovať zámery mesta, dávať na ich názor a najmä na názory odborníkov, ktorých v meste máme veľa. Koniec koncov, práve obyvatelia Nitry sú tí, ktorí platia dane a zaslúžia si, aby mohli byť na svoje mesto hrdí. Ak si ale mám vybrať konkrétnu oblasť, okamžite začneme riešiť integrovanú hromadnú dopravu a vytváranie zelených alejí popri hlavných cestách.Hrdí sme najmä na zámer vytvoriť komplexný systém odmeňovania Nitranov. V prvom rade tých obyvateľov Nitry, ktorí tu majú trvalý pobyt a teda tu platia poplatky, dane a žijú tu. Pre nich chceme napríklad zjednodušiť parkovanie a zvýhodniť ich pri jazde našou hromadnou dopravou. V druhom rade si naše mesto musí vážiť aktívnych a dobrých ľudí. Napríklad tí, ktorí separujú odpad a pomáhajú tak chrániť životné prostredie, si zaslúžia znížiť poplatok za odvoz odpadu. Tých oblastí je ale samozrejme viac. Pozornosť si tiež zaslúži aj náš program baby friendly Nitry.Toto je vlak, ktorý nám bohužiaľ ušiel. A nie raz. Aj teraz, keď sa pomaly spúšťa prevádzka novej automobilky, súčasný primátor nerobí takmer nič. Je pritom úplne zjavné, že nákladná i osobná doprava mesto upchá ešte viac. Áno, mestská hromadná doprava je jedným z nástrojov, no my si ako mesto musíme sadnúť s krajom, štátom i súkromnými dopravcami a začať pracovať na projekte integrovanej hromadnej dopravy. Je to beh na dlhé trate a aj preto bude otvorenie diskusie na túto tému mojím prvým krokom. Našťastie, nemusíme opäť „vynájsť koleso“. Verím, že nám vo veľkom pomôžu skúsenosti z Bratislavského samosprávneho kraja, kde sa s týmto problémom boria už roky. Chceli by sme tiež obmedziť pohyb nákladných áut v našich uliciach.Jedným z krokov je budovanie záchytných parkovísk na periférii mesta, ktoré budú s centrom spojené pravidelnou hromadnou dopravou. Teda spraviť všetko pre to, aby do mesta nemuseli návštevníci Nitry chodiť autom. Ďalším opatrením je rezidentské parkovanie, teda parkovacie miesta pre Nitranov s trvalým pobytom. Určite sa nevyhneme ani budovaniu parkovacích domov na sídliskách, no budeme to robiť citlivo, aby sme Nitranov nepripravili o zeleň či ihriská a nestavali sme odporné betónové opachy.Vytvoríme prehľadný plán na viac rokov, kde bude jasne vidieť, kedy a ktoré cesty či chodníky budeme opravovať. Každý v Nitre bude vedieť, kedy opravia tú jeho. Kľúčom bude vážnosť poškodenia a význam cesty pre bezpečnosť a plynulosť premávky. Určite nebudeme hromadne betónovať a strihať pásky takmer výlučne len pol roka pred voľbami. Suma na opravy ciest a chodníkov bude určite potrebovať zvýšenie.Budovanie cyklotrás nie je o maľovaní čiar a piktogramov na už existujúce cesty. Je potrebné budovať cyklopruhy, no myslieť aj na to, kde budú môcť Nitrania bezpečne svoje bicykle nechať. Nebránime sa ani rozširovaniu pešej zóny, kde by sme mohli v istom obmedzenom režime a v nižšej rýchlosti cyklistom prejazd povoliť.Vytvoríme Kulturpark ako nový priestor pre kultúru, zážitky a oddych v areáli Zoborských kasární. Tu je veľký potenciál, kde to bude môcť žiť športom, kultúrou i kreatívnym priemyslom. Budeme môcť poskytnúť tento priestor aj organizátorom väčších koncertov a kultúrno-spoločenských akcií, ako sú napríklad gastrofestivaly, ktoré sú u nás veľmi populárne. Čo sa týka športu, chceme podporiť najmä mladých. Napríklad tým, že pomôžeme rodičom s presunom detí na krúžky a do športových klubov vytvorením siete školských mikrobusov jazdiacich do miest bez pravidelnej MAD. Podobne by sme za symbolickú cenu chceli dostať deti ráno bezpečne do škôl.My sme presvedčení, že veľká budúcnosť Nitry v 21. storočí spočíva v turizme. Ten dokáže vytvoriť pracovné miesta, prinesie ku nám kúpnu silu. Máme tu kvalitné lokálne produkty a výrobky, dobrých ľudí, krásne pamiatky a sme súčasťou Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty.Táto investícia dnes vplýva na mesto presne podľa toho, ako boli vyrokované podmienky so štátom zo strany mesta. Teda negatívne v každej oblasti. Či už v oblasti dopravy, výstavby nájomných bytov alebo životného prostredia. A mohol to byť aj vplyv pozitívny. 630 miliónov eur zo strany štátu do tejto strategickej investície a nula eur do Nitry na riešenie vzniknutých otázok a problémov súvisiacich s príchodom automobilky je priam výsmech do tváre Nitranom.Štátna polícia si pochvaľuje spoluprácu s mestskou políciou, najmä keď sa do vyšetrovania zapojí kamerový systém. Ten budeme určite rozširovať a skvalitňovať. Zároveň chceme odbremeniť mestských policajtov od nezmyselnej kontroly parkovacích lístkov, na to tu majú byť iní. Mestských policajtov musíme mať tam, kde ich je treba, teda na sídliskách. Tu chceme vytvoriť vysunuté pracoviská. Zároveň však musíme zatraktívniť službu v mestskej polícii, aby sme prilákali kvalitných ľudí a odmenili ich za rizikovú prácu v teréne. Na úrovni mesta zriadime radu bezpečnosti a poriadku mesta, ktorá bude navrhovať opatrenia v súvislosti s poriadkom a bezpečnosťou. Jej súčasťou by mala byť polícia, odbor sociálnych služieb, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske otázky, Úrad verejného zdravotníctva SR a ďalší.