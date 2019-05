J. Hipš vstúpil do strany Spolu - občianska demokracia

Na archívnej snímke Juraj Hipš. Foto: TASR/Jakub Kotian Na archívnej snímke Juraj Hipš. Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 2. mája (TASR) – Spoluzakladateľ mimovládnej organizácie Živica Juraj Hipš vstúpil do strany Spolu - občianska demokracia. Ako člen jej predsedníctva bude zodpovedný za reformu školstva. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Silvia Hudáčková.Hipš chce klásť dôraz na to, aby deti namiesto memorovania faktických informácií, ktoré majú k dispozícii "na dve kliknutia smartfónu" - objavovali, pýtali sa, boli zvedavé a prichádzali na riešenia.Za dôležité považuje rozvíjanie životných zručností, kľúčových pre úspešný a zmysluplný život. Úlohou dospelých je podľa neho rozvíjať u detí ich zručnosti a kompetencie, ktoré technológie nikdy mať nebudú. Hipš si myslí, že pedagógmi by mali byť "najlepší z najlepších", pričom spoločnosť by im mala poskytnúť spoločenskú podporu a uznanie.