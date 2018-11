J. Hrčka: Petržalčanom by som rád odkázal, že ich nesklamem

Na snímke nový starosta Petržalky Ján Hrčka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 11. novembra (TASR) – Bratislavskú Petržalku bude najbližšie štyri roky viesť momentálne ešte miestny a mestský poslanec Ján Hrčka (SaS, Nova, KDH, OKS a Sme rodina). Novým starostom najväčšej bratislavskej mestskej časti sa stal víťazstvom v sobotných (10. 11.) voľbách, v ktorých získal 32,68 percenta hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb zverejnených na webovej stránke mestskej časti. Vo funkcii nahradí končiaceho starostu Vladimíra Bajana, ktorý už nekandidoval.uviedol pre TASR Hrčka.Po nástupe do funkcie si ako prvé chce vyhrnúť rukávy a začať pracovať. Zamerať sa chce v prvom rade na rozbehnutie projektov, ktoré by mali zlepšiť život Petržalčanom.podotkol Hrčka.Nové 35-členné miestne zastupiteľstvo budú tvoriť prevažne poslanci politických strán a zoskupení. Tí získali v miestnom parlamente 28 mandátov, zvyšných sedem je nezávislých. Spomedzi politických nominantov má najväčšie zastúpenie päťkoalícia SaS, Nova, KDH, OKS a Sme rodina stojaca aj za starostom, ktorá má 12 poslancov. O dvoch poslancov menej bude v zastupiteľstve rokovať za koalíciu Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia. Štyroch poslancov má lokálna strana Mladá Petržalka a dvaja poslanci spadajú pod koalíciu Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska a OĽaNO.Miestne zastupiteľstvo sa obnoví takmer spolovice. Poslanecký mandát obhájilo 18 doterajších poslancov. Spomedzi 17 nových tvárí sa prebojovali viceprimátorka a neúspešná kandidátka na primátorku Bratislavy Iveta Plšeková, aktivistka, niekdajšia dopravná inžinierka hlavného mesta a neúspešná kandidátka na starostku Petržalky Tatiana Kratochvílová či hlavný štátny radca Ivan Halmo. Prevahu budú mať muži, ktorých bude v zastupiteľstve sedieť 22, žien bude 13.Záujmy mestskej časti budú v bratislavskom mestskom zastupiteľstve presadzovať poslanci Ján Budaj, Peter Cmorej, Vladimír Dolinay, Peter Hochschorner, Ján Hrčka, Ján Karman, Tatiana Kratochvílová, Tomáš Palkovič, Elena Pätoprstá a Milan Vetrák. Oproti končiacemu volebnému obdobiu je to o jedného poslanca menej. Z doterajších zástupcov petržalskej samosprávy obhájili post piati.V Petržalke si občania volili z deviatich kandidátov na starostu, 35 kandidátov na miestnych poslancov a desiatich kandidátov na mestského poslanca. Volebná účasť v Petržalke bola spomedzi bratislavských mestských častí najmenšia, keď dosiahla 34,59 percenta.