J.Hurný začal kariéru s P.Dvorským, komunisti ho prinútili emigrovať

Juraj Hurný, operný spevák. Foto: Youtube - screenshot Foto: Youtube - screenshot

Bratislava 23. júla (TASR) – Praktiky bývalého režimu v Československu dokumentuje kniha "". Napísal ju spevák Juraj Hurný, čo potvrdzuje podnadpis Osudy operného speváka a jeho rodičov za komunizmu a v exile." uviedol pre TASR na prezentácii knihy Ján Litecký Šveda, predseda organizácie Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja, ktorá knihu vydala.Humenský rodák Juraj Hurný (1948) na Konzervatóriu v Bratislave absolvoval hru na trúbku (1970) a spev (1973). Rok pred ukončením štúdia bol so spolužiakom Petrom Dvorským angažovaný do Opery Slovenského národného divadla, čo vraj bola nevídaná udalosť a je i doteraz. Bol jej sólistom, účinkoval vo viacerých titulných rolách v 124 predstaveniach(1972 – 1977).V sľubne rozbehnutej kariére nastal zlom, keď odmietol verbovanie do komunistickej strany. Začala jeho pracovná a ľudská likvidácia zákazom účinkovania v televízii, nepovolením hosťovania v zahraničí, hrozbou preradenia do speváckeho zboru, čo sa dovtedy žiadnemu sólistovi nestalo. Ak chcel normálne pracovať a žiť, musel emigrovať. Tak sa doma ocitol na čiernej listine, boli vymazané jeho nahrávky a nie je spomenutý ani v Encyklopédii dramatických umení Slovenska z roku 1989.," zdôvodnil syn napísanie knihy.V nej spomína ako komunistickí partizáni v SNP brutálne zavraždili prvého manžela jeho matky (2. 9. 1944). Neskôr sa vydala za Juraja Hurného (1916 – 1984). Obaja boli demokraticky zmýšľajúci kresťania, mali radi spev, k čomu viedli syna. Ten mal neradostné detstvo, keď otca zatkli (1950) a vo vykonštruovanom procese odsúdili. Ťažko pracoval v jáchymovských baniach, zažíval týranie, pretože odmietol spoluprácu s eštebákmi aj rozvod s manželkou. Domov sa vrátil ako invalid a bol jeden z mála, ktorí prežili brutálne bitky dozorcov.," spomína autor knihy, ktorej prílohou je cédečko.Na vyše 300 stranách opisuje, ako syn politického väzňa študoval doma i v Taliansku na náklady ich vlády, ako aj emigráciu rodiny do Rakúska (26. a 27. 9. 1977), kde získala azyl. Hurný sa v Opere Graz stal prvým tenoristom (1. 1. 1978) a pôsobil tam až do odchodu do dôchodku (2013). Hurní v cudzine konečne mohli normálne žiť, sú tam pochovaní spevákovi rodičia a syn v seniorskom veku spokojne žije s rodinou. Juraj Hurný má za sebou má 41 rokov účinkovania na svetových operných scénach. O jeho kvalitách svedčí i pasovanie za Rytiera vysokého C (10. 11. 1990).Kniha obsahuje fotografie, spomienky oboch rodičov na rôzne udalosti, žiadosti matky o prepustenie manžela z väzenia, korešpondenciu z prokuratúry a súdov v mene republiky, listy otca z väzenia a iné fakty.