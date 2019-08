J. Ivor: Vyšetrovateľ môže obhajcovi zamietnuť nahliadnuť do spisu

Na snímke Jaroslav Ivor. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 11. augusta (TASR) – Pri závažných trestných činoch môže vyšetrovateľ zamietnuť návrh nahliadania do spisu, teda tak, ako to urobil aj v prípade obhajcu obvineného Mariana K. Mareka Paru. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár zase rozhodoval v tomto prípade o mimoriadnom opravnom prostriedku, ktorý podal obhajca. Mimoriadny opravný prostriedok je výnimočné, zriedkavé, ale zákonné rozhodnutie a v plnej kompetencii generálneho prokurátora. Bývalý šéf slovenských vyšetrovateľov a vysokoškolský pedagóg Jaroslav Ivor tak zareagoval pre TASR na skutočnosť, že Čižnár zrušil rozhodnutie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorý zamietol sťažnosť podnikateľa Mariana K. a jeho obhajcu voči obvineniu v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.vysvetlil Ivor.Ohľadom toho, že Parovi nebolo umožnené nahliadnuť do spisu, Ivor pre TASR uviedol:Podľa neho ale v neskorších štádiách by to už nemalo byť prekážkou, ale o tom rozhoduje prokurátorzdôraznil Ivor.Mariana K. obvinili z objednávky vraždy novinára Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica 8. marca. Voči obvineniu podal Para sťažnosť, ktorú ÚŠP 15. apríla zamietol. Obhajca následne podal 2. mája na Generálnu prokuratúru (GP) SR mimoriadny opravný prostriedok voči rozhodnutiu ÚŠP. O mimoriadnom opravnom prostriedku mal rozhodovať Čižnár, a to v lehote do polroka. Rozhodol koncom júla.