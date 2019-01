J. Kirschner: Skladba Dunaj a film Ostrým nožom sa navzájom dopĺňajú

Na archívnej snímke Jana Kirschner. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) - Do slovenských rádií sa v stredu dostáva emotívna skladba Dunaj, ktorú nahrala speváčka Jana Kirschner a venovala ju novému slovenskému filmu Ostrým nožom, inšpirovanému príbehom vraždy Daniela Tupého.TASR informoval PR manažér Marek Suchitra. Videoklip je dostupný na https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9EGMvq8WsdA.Pieseň Dunaj svojím textom, melódiou aj atmosférou citlivo dopĺňa snímku režiséra Teodora Kuhna, ktorá sa do kín dostane od 21. februára.opisuje Jana Kirschner. "" prezradila speváčka s tým, že skladba Dunaj a film Ostrým nožom sa navzájom dokonale dopĺňajú.myslí si Kirschner, ktorá je autorkou textu a hudbu skomponovala spolu s Tomášom Fuchsom. Réžie videoklipu sa ujal Teodor Kuhn.Režisér sa Kirschnerovej skladbu rozhodol netradične zakomponovať priamo do deja očakávanej snímky.prezradil Kuhn s tým, že skladba má v sebe zvláštnu nostalgiu: "Ostrým nožom rozpráva fiktívny príbeh Ľudovíta, ktorému neonacisti zavraždia syna. Z útoku sú obvinení štyria páchatelia, pre chybné rozhodnutie sudkyne sa však dostanú na slobodu. Otec, odhodlaný odhaliť pravdu, sa púšťa do nevyrovnaného boja s nečinnou políciou, skorumpovaným súdnictvom aj vládnucou mafiou.Hlavnú postavu filmového otca stvárnil Roman Luknár, matku zavraždeného chlapca si zahrala Ela Lehotská, v úlohe syna vystupuje Dávid Hartl. V ďalších postavách sa predstavia Miroslav Krobot, Marián Mitaš, Táňa Radeva, Jana Oľhová či raperi Moloch Vlavo a Momo.Film produkuje spoločnosť nutprodukcia, koproducentami sú Madness Productions, RTVS a nutprodukce. Do kín ho prinesie Continental film.