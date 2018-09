J. Kiššová: Kontrola bezpečnosti 3. bloku EMO je dostatočná

Na snímke v strede predsedníčka Výboru pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová (SaS), prvý sprava predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček počas tlačovej konferencie po návšteve členov Výboru pre hospodárske záležitosti Národnej rady SR tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach 26. septembra 2018. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) – Kontrola bezpečnosti na dostavbe tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach je mnohonásobná a dostatočná, potvrdila v stredu po návšteve elektrárne predsedníčka hospodárskeho výboru NR SR za SaS Jana Kiššová. „skonštatovala Kiššová.povedala Kiššová.Podľa generálneho riaditeľa Slovenských elektrární Branislava Strýčka je tretí blok elektrárne v Mochovciach dostavaný na 98 percent. „V auguste bola úspešne ukončená studená hydroskúška tretieho bloku, sme v procese malej revízie. Po nej bude nasledovať teplá hydroskúška, tá by mala byť zrealizovaná koncom tohto roka. V prvom kvartáli budúceho roka začneme s navážaním paliva a v druhom kvartáli uvedieme tretí blok do komerčnej prevádzky. Štvrtý blok spustíme o rok neskôr, potvrdil Strýček. Za posledných päť rokov bolo na dostavbe tretieho bloku v jadrovej elektrárni Mochovce vykonaných Svetovou asociáciou prevádzkovateľov jadrových elektrární desať revízií, tvrdí Strýček.dodal.Problémy spôsobila elektrárňam dnes už neexistujúca talianska spoločnosť Leoncini. „Pri preverovaní práce po tejto firme sa ukázali značné nedostatky, preto Slovenské elektrárne pristúpili ku kontrole všetkých zvarov. Niektorým zváračom chýbali osvedčenia. Všetky zvary, ktoré robili, však boli v poriadku, potvrdili to skúšky a analýzy. Naďalej však budeme venovať pozornosť všetkým systémom, ktorých sa táto firma zúčastňovala," informovala predsedníčka Úradu jadrového dozoru Marta Žiaková.povedal Strýček.