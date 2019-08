J. Kiššová, Ľ. Galko a N. Blahová sa na kongrese SaS nezúčastnia

Na archívnej snímke predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 30. augusta (TASR) - Podpredsedovia SaS Jana Kiššová a Ľubomír Galko, ani predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová sa mimoriadneho kongresu strany 7. septembra nezúčastnia. Podľa slov jej lídra Richarda Sulíka, ktorý kongres zvolal, aby sa volil nový predseda, väčšina straníkov účasť potvrdila.Kiššová v tejto súvislosti zdôraznila, že Sulík od nej mandát už dostal.skonštatovala s tým, že nemá protikandáta na post predsedu. Podotkla, že pred voľbami by sa mali v strane venovať skôr problémom Slovenska.Galko pokladá kongres za neférový.podotkol.Podobne to vidí aj Blahová, ktorá kongres považuje podľa vlastných slov za nedemokratický adodala.Mimoriadny Kongres SaS je zvolaný do Zvolena na sobotu 7. septembra.reagoval Sulík na medializované tvrdenia o výzve viacerých členov strany na zrušenie kongresu. Denník Sme upozornil na výzvu s tým, že ju Sulíkovi adresovala zhruba tretina členov strany vrátane členov predsedníctva.