J. Kokov: Za útokmi na Srí Lanke boli militanti IS

Na snímke mŕtve telá v kostole sv. Sebastiána po explózii v meste Negombo na Srí Lanke 21. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ufa 20. júna (TASR) - Aprílové teroristické útoky na Srí Lanke organizovali militanti z tzv. Islamského štátu (IS), ktorí boli predtým aktívni v Sýrii a Iraku. Podľa agentúry TASS to uviedol v stredu počas medzinárodnej konferencie predstaviteľov bezpečnostných služieb v ruskom meste Ufa námestník tajomníka ruskej Rady bezpečnosti Jurij Kokov.povedal Kokov.Podľa neho sú v súčasnosti hlavnými centrami teroristickej činnosti Blízky východ, Afrika a južná a juhovýchodná Ázia.poznamenal.uviedol Kokov.Na nárast teroristickej činnosti na Západe podľa neho reagujú pravicoví radikáli, ako sa to stalo na Novom Zélande, kde v marci zaútočili na niekoľko mešít.varoval Kokov.Pri koordinovaných útokoch na kostoly a hotely na Srí Lanke, ktoré spáchalo na Veľkonočnú nedeľu deväť samovražedných atentátnikov, zahynulo vyše 250 ľudí vrátane mnohých detí a najmenej 40 cudzincov. K odpáleniu bômb sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát, srílanská vláda však pripisuje zodpovednosť za tieto činy miestnej skupine Národné monoteistické spoločenstvo. Srílanské bezpečnostné zložky zadržali v tejto súvislosti niekoľko desiatok podozrivých.Hlavného podozrivého z veľkonočných útokov na Srí Lanke sa podarilo zadržať na Blízkom východe. Oznámil to 14. júna medzinárodný policajný úrad Interpol. Podozrivého 29-ročného Srílančana vzali v nešpecifikovanej krajine do väzby a deportovali do vlasti spolu ďalšími štyrmi hľadanými osobami.Interpol vyhlásil pátranie po spomínanom mužovi, identifikovanom ako Ahamed Milhan Hayathu Mohamed, prostredníctvom tzv. červeného upozornenia, a to pre podozrenie z terorizmu a vrážd. Podľa správy tlačovej agentúry AFP ho zadržali spolu s ďalšími štyrmi podozrivými v saudskoarabskom meste Džidda.