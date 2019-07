J. Kórea odmieta obvinenia z nelegálneho vývozu fluorovodíka do KĽDR

Na ilustračnej snímke v pozadí vlajka Južnej Kórey na hraniciach s KĽDR. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 9. júla (TASR) - Južná Kórea v utorok odmietla obvinenia zverejnené v japonských médiách, podľa ktorých do Severnej Kórey nelegálne vyváža fluorovodík. Informovala o tom agentúra AP.Japonsko by malo "okamžite prestať s nepodloženými tvrdeniami", uviedol na brífingu juhokórejský minister obchodu, priemyslu a energetiky Sung Jun-mo. Uviedol, že kontrola vo firmách, ktoré spracúvajú chemikálie dovezené z Japonska, nepreukázala nijaké známky nelegálneho obchodu. Nič teda podľa jeho slov nasvedčuje tomu, že do Severnej Kórey či do inej krajiny, na ktorú sú uvalené sankcie organizácie OSN, sa fluorovodík vyváža. Sung dodal, že Japonsko ako jediná krajina spochybňuje dôveryhodnosť kontrol juhokórejského exportu.Minister Sung reagoval na správy, že Južná Kórea je podozrivá z vývozu japonského fluorovodíka do KĽDR, pričom na túto chemickú látku sa vzťahujú najnovšie exportné obmedzenia Japonska.Tokio minulý týždeň oznámilo, že sprísni obmedzenia vývozu troch materiálov, ktoré sa používajú v displejoch televízorov a smartfónov či v pamäťových kartách telefónov.Japonskí predstavitelia totiž tvrdia, že ide o chemikálie, ktoré by mohli byť použité pri výrobe bojových lietadiel, radarov a chemických zbraní. Podľa Tokia bolo rozhodnutie sprísniť kontrolu vývozu týchto látok založené na nedostatočnej dôvere a obavách z ohrozenia národnej bezpečnosti.