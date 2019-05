J. Kožuch: PPA písomne komunikuje s agropodnikateľom F. Oravcom

František Oravec, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 27. mája (TASR) – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vedie s agropodnikateľom Františkom Oravcom písomnú komunikáciu v zmysle legislatívy, čakáme od neho odpovede. Povedal to v pondelok pre TASR generálny riaditeľ agentúry Juraj Kožuch s tým, že podnikateľ často obštruuje vlastné konanie.doplnil šéf PPA. Ako príklad uviedol, že farmár dostal 20. februára 2019 výzvu na doloženie dokumentov s termínom 26. marca.pripomenul generálny riaditeľ stanovanie agropodnikateľa a jeho podporovateľov v apríli pred budovou PPA v Bratislave s tým, nech si každý urobí vlastný názor.uviedol generálny riaditeľ PPA. Na riešenie podnikateľského konfliktu dvoch firiem, z ktorých jedna je Oravcova, využívajú PPA, čo je podľa Kožucha nesprávne, ale agentúra s tým bojuje.Ďalej uviedol, že agropodnikateľ v lete 2018 podal prvý raz žiadosť o nahliadnutie do spisu. V tom čase však nebol podľa Kožucha účastníkom konania, pretože žiadateľkou bola Oravcova dcéra.konštatoval.Podľa Kožucha počas ústneho pojednávania mal Oravec komentovať situáciu tak, že generálneho riaditeľa klamú vlastní zamestnanci.konštatoval a tým, že to ukazujú výsledky.povedal Kožuch.Skupina farmárov, medzi nimi aj Oravec, nahliadla 30. apríla do spisu firiem patriacich do spoločnosti Esin Group. Termín tohto úkonu určila PPA. Agropodnikateľ Oravec je v spore s touto spoločnosťou. Nespokojní agropodnikatelia, ktorí Oravca podporujú, kritizovali postup PPA v súvislosti s jeho možnosťou nahliadnuť do spisu tejto firmy. Dôvodom malo byť podľa Oravca to, že agentúra údajne kryje subvenčné podvody. Esin Group odkúpila poľnohospodársky podnik od košickej rodiny Hudákovcov. Pozostával z firiem Agro-Valaliky, a. s, a Mold-Trade, s. r. o. Tieto firmy hospodária na 8000 hektároch pôdy.