J. Kůs: Budúcnosť môže priniesť decentralizáciu rozvodov vody

Bratislava 17. novembra (TASR) – V budúcnosti by mohli byť rozvody vody decentralizované. Myslí si to predseda výkonnej rady Asociácie nanotechnologického priemyslu v Českej republike Jiří Kůs. Technológia už na to existuje, podľa neho ide už len o to, presadiť ju na trhu.Výrobu vlastnej elektrickej energie v domácnostiach môže nasledovať aj decentralizácia rozvodov vody.opísal Kůs s tým, že takto by sa uzavrel vodný cyklus.Táto technológia už podľa neho existuje, jej uplatnenie v budúcnosti však závisí od viacerých faktorov.podotkol. Ako dodal, v tomto prípade sú aj ďalšie činitele, ako napríklad výrobcovia balenej vody alebo prevádzkovatelia centrálnych rozvodov vody.Za týmito zmenami v budúcnosti stojí nanotechnológia.priblížil Kůs. Podľa neho sa dotýka viacerých oblastí od textilného priemyslu cez biomedicínu až po energetiku.Česká asociácia spája viac ako dve desiatky firiem, ktoré používajú nanotechnológie vo svojich výrobkoch alebo materiáloch. Zahŕňa napríklad firmy, ktoré vyrábajú antibakteriálne oblečenie, alebo aj spoločnosti zaoberajúce sa nanomembránami pre filtráciu vody alebo vzduchu.