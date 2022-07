J. Loj: Geislerová je výnimočná herečka, túžil som vidieť ju pri práci

Netypickú úlohu si v novej českej romantickej komédii Prezidentka vyskúšal slovenský herec Juraj Loj. Hlavné úlohy v snímke stvárňujú Aňa Geislerová a Ondřej Vetchý. Tajomníkov hlavy štátu zveril režisér a scenárista Rudolf Havlík hereckej dvojici, ktorú Loj vytvoril so svojou českou kolegyňou Veronikou Khek Kubařovou.





"Väčšinou som hrával komediálne postavy v divadle, nebolo ich veľa, som skôr inak ladený herec, časom človek zisťuje, že aj komédia má niečo do seba," povedal pre TASR Loj. "S Veronikou Khek Kubařovou sme taký chodiaci diár prezidentky, nemáme ani začiatok, ani koniec, našli sme si maličký herecký oblúk, kam smerujú naše postavy," priblížil film, ktorý prvýkrát videl na premiére v Prahe. "Veľmi ma prekvapil, ako je ladený, nie som milovník romantických filmov, ale Aňa Geislerová s Ondrom to tak citlivo a jednoducho hrajú, že to bolo veľmi milé. Je tam veľa vtipu, čo na túto dobu je veľmi potrebné," konštatoval herec. Snímka je podľa neho určená na odreagovanie sa. "Sadnúť si večer na gauč a pustiť si tento film. Človek pri ňom vypne, veľmi sa mi páčil, aj kamerovo-režijné nápady ma veľmi prekvapili, som rád, že som mohol na ňom pracovať," podčiarkol.Loj priznal, že ponuku nakrúcať romantickú komédiu prijal aj z toho dôvodu, že v nej účinkuje Aňa Geislerová. "Strašne som túžil ju vidieť pri práci, je to výnimočná herečka, výnimočná osobnosť českej kultúry, bola vždy perfektne pripravená, 100-percentná. Zatiaľ sa mi osvedčilo, že českí kolegovia slovenským pomáhajú na pľaci, nepodrážajú, nepozerajú sa na nich zvrchu, aj keď toho majú odtočené mnoho. To mi príde veľmi sympatické," dodal.Prezidentku nakrúcali na Kampe a na Střeleckom ostrove v Prahe i na hrade. Môže tak potešiť divákov, ktorí majú radi nielen jemný humor, ale aj malebné zákutia starej Prahy.Film je v kinách od štvrtka 30. júna.