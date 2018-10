J. Mattis: Zabitie šéfa polície Kandaháru neoslabí bezpečnosť

Minister obrany USA James Mattis. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur/Kandahár 19. októbra (TASR) - Zabitie vplyvného veliteľa polície na juhu Afganistanu iba dva dni pred voľbami by nemalo výrazným spôsobom zhoršiť bezpečnostnú situáciu v krajine, povedal v piatok americký minister obrany Jim Mattis. Informovala o tom agentúra AP.Mattisove vyjadrenia súvisia s útokom v sídle guvernéra juhoafganskej provincie Kandahár. Americký minister obrany označil na bezpečnostnej konferencii v Singapure smrť policajného veliteľa generála Abdula Rázika za "tragickú stratu jedného patriota". Zároveň ale vyjadril presvedčenie, že afganské bezpečnostné sily dozreli do takej miery, že budú môcť pokračovať v boji proti hnutiu Taliban aj bez zabitého generála.povedal Mattis.Šéf Pentagónu hovoril aj s hlavným veliteľom jednotiek USA v Afganistane Scottom Millerom, ktorý bol pri spomínanom útoku v Kandaháre prítomný, vyviazol však bez zranení. Podľa Mattisa nie je jasné, ako útok ovplyvní účasť voličov v sobotných parlamentných voľbách v Afganistane.Traja vrcholní predstavitelia afganskej provincie Kandahár vrátane guvernéra Zalmaja Vesu zahynuli vo štvrtok v dôsledku útoku, ktorý spáchali ich vlastní ochrankári, a to paradoxne na stretnutí venovanom bezpečnosti pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami.K streľbe v priestoroch rezidencie guvernéra sa prihlásilo militantné hnutie Taliban, ktoré v súvislosti s voľbami už dávnejšie varovalo, že bude útočiť na každého, kto sa bude na nich podieľať. Podľa Talibanu mal byť terčom útoku práve Scott Miller.