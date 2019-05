J. Menyhárt: O spájaní s inými stranami je ešte predčasné hovoriť

József Menyhárt, archívna snímka Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 27. mája (TASR) – O spájaní alebo rokovaní s inými stranami je podľa predsedu Strany maďarskej komunity (SMK) Józsefa Menyhárta ešte predčasné hovoriť. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii v Bratislave. Menyhárt považuje situáciu za čoraz vážnejšiu, zaoberať sa ňou chcú na republikovom sneme strany, ktorý bude v pondelok popoludní.Líder eurokandidátky SMK Pál Csáky si však myslí, že by to nebol dobrý krok, keby SMK začala rokovať s Bélom Bugárom (Most-Híd). Výhrady má najmä voči jeho osobe. Podľa Csákyho to však neznamená, že strana Most-Híd bez Bugára by nebola pre SMK dobrým partnerom na rokovania. Doplnil, že existuje aj možnosť spolupráce i so slovenskými stranami súčasnej opozície. Podľa predsedu strany je o tom ešte predčasné hovoriť.povedal Menyhárt.SMK zostala tesne pod hranicou zvoliteľnosti do Európskeho parlamentu, keď získala 4,96 percenta hlasov. Na zdolanie potrebnej päťpercentnej hranice jej chýbalo 396 hlasov.poznamenal Menyhárt.Csáky poznamenal, že strata mandátu pre stranu je zlou správou nielen pre nich, ale aj pre maďarskú komunitu. Potvrdil, že stranu teší, že získala takmer 49.000 hlasov, poukázal však aj na vyššiu účasť, ktorá tomu dopomohla. Predseda Republikovej rady SMK Péter Őry povedal, že strana musí nájsť riešenie, aby sa dostala v najbližších voľbách do parlamentu.Víťazom volieb do Európskeho parlamentu na Slovensku sa stala koalícia Progresívne Slovensko - Spolu (20,11 percenta), za ňou nasleduje strana Smer-SD (15,72 percenta), tretia je ĽSNS (12,07 percenta). Do europarlamentu sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 percenta), SaS (9,62 percenta) a OĽaNO (5,25 percenta). Tesne pod hranicou zvoliteľnosti zostala SMK (4,96 percenta).