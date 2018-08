J. Muška: Doprava a energetika sú oblasťami spolupráce Ukrajiny a SR

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR - Marko Erd Foto: FOTO TASR - Marko Erd

Bratislava 15. augusta (TASR) – Doprava je po energetike druhou strategicky dôležitou oblasťou spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom. Ide najmä o realizáciu ekonomickej zóny novej Hodvábnej cesty. Pre TASR to uviedol ukrajinský veľvyslanec Jurij Muška.Energetika a doprava sú v príslušných pracovných skupinách kľúčovými oblasťami pre ukrajinsko-slovenskú zmiešanú komisiu pre hospodársku, priemyselnú, vedeckú a technickú spoluprácu.konštatoval. V rámci komisie sa takisto plánujú podujatia ako obchodné fórum a ukrajinsko-slovenská obchodná rada, ktorá poskytne príležitosť diskutovať o prioritách ďalšej spolupráce.Ukrajinský diplomat ďalej uviedol, že obe krajiny spolupracujú v oblasti jadrovej energetiky. Trnavská inžinierska spoločnosť VUJE informovala TASR, že za posledných desať rokov dodala rôzne zariadenia a systémy pre všetky prevádzkované ukrajinské jadrové elektrárne, ako aj pre černobyľskú jadrovú elektráreň (JE).priblížila spoločnosť s tým, že v súčasnosti realizuje pre Rovenskú JE dodávku systému na meranie koncentrácie vodíka v hermozóne tretieho bloku v rámci predlžovania jeho životnosti.Dôležitým impulzom pre dopravu bolo spustenie nákladných vlakov v júni 2017 z Číny do Európy po trati, ktorá prechádza územím Ruska a Ukrajiny, pripomenul Muška. V novembri 2017 sa prvý vlak dostal do Bratislavy. Celkovo počas minulého roka touto trasou prešlo 24 vlakov cez územie SR, v prvej polovici roku 2018 je ich počet okolo 120.uviedol s tým, že to môže byť impulz pre rozvoj východného Slovenska. V súvislosti s prepravou nákladu cez Ukrajinu spomenul aj uvedenie do prevádzky nového železničného tunela cez Karpaty v máji tohto roka.Veľmi aktuálnou je podľa neho spolupráca na vytvorení vhodných logistických centier, respektíve terminálov v SR a na Ukrajine. Najmä financovanie výstavby takýchto stredísk môže poskytnúť Európska investičná banka alebo Čína, dodal.K rozvoju osobnej železničnej dopravy uviedol, že ukrajinské štátne železnice hľadajú možnosť realizácie spojenia vo formáte InterCity napríklad z Mukačeva do Budapešti a teoreticky z Mukačeva do Košíc. Dôležitá je však obsadenosť vlakov, povedal o ekonomickej stránke osobnej vlakovej dopravy.Veľvyslanec Muška bol v minulosti predstaviteľom Ukrajiny v Dunajskej komisii. V tejto súvislosti povedal, že treba viac využívať dopravný potenciál rieky Dunaj pre nákladnú dopravu a turizmus.