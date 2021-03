J. Naď: Vláda by sa dnes mala zaoberať iba núdzovým stavom

Vzhľadom na to, že nový kabinet ešte nie je vymenovaný, predpokladané body stredajšieho programu vlády boli vypustené. Pred rokovaním vlády, ktorá je v demisii, to vysvetlil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). "Podľa mojich informácií by sme sa mali zaoberať len jedným bodom - núdzovým stavom a závermi pandemickej komisie. Vláda by mala byť vymenovaná zajtra, preto sme tie štandardné body dnes vypustili," vysvetlil.





Vyjadril sa aj k očakávanému verdiktu Ústavného súdu v prípade núdzového stavu. Naď verí, že verdikt potvrdí opodstatnenosť prijatia núdzového stavu z dôvodu ochrany zdravia a života. "Verím, že to bolo všetko v súlade s ústavou. Možno nám súd dá nejaké usmernenia smerom do podobných situácií v budúcnosti," povedal Naď. Poukázal aj na to, že núdzový stav prijímali aj iné krajiny.Podpredsedníčka vlády a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) k stanovisku Generálnej prokuratúry (GP) SR uviedla, že rezort spravodlivosti k tomu posielal vyjadrenie. Poznamenala, že časť pripomienok GP SR bola viac politického ako právneho charakteru. Podľa nej by sa GP SR nemala vyjadrovať k politickým alebo epidemiologickým argumentom. "Rozhodnutie Ústavného súdu budeme plne rešpektovať," povedala. Poukázala na to, že je pripravený aj plán B.Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO) je presvedčený, že núdzový stav je ešte potrebný. "Som presvedčený, že treba robiť všetky potrebné kroky dopredu, dovidieť za roh a povedať, že ľudské životy sú to najdôležitejšie, čo musí vláda chrániť," povedal. Pri núdzovom stave je podľa Remišovej vždy potrebné očakávať riadne odôvodnenie, epidemiologické zdôvodnenie situácie, prečo je potrebné núdzový stav ešte prijať a predlžovať. "Verím, že sa podmienky natoľko zlepšia a zlepšujú, že to bude naposledy," povedala pred stredajším rokovaním vlády. Dúfa, že núdzový stav už nebude potrebné predlžovať.Pri zabezpečení poriadku a monitoringu dodržiavania pravidiel ostáva podľa jeho slov v nasadení stále približne 3000 vojakov. "Nič špeciálne k Veľkej noci sme neprijali, štandardne ten mandát funguje, v prípade potreby je počet možno zvýšiť," dodal.Vyzval ľudí, aby sa počas sviatkov zdržiavali doma, zbytočne necestovali a znížením mobility prispeli k ďalšiemu poklesu šírenia vírusu. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) verí, že ľudia vydržia dodržiavať opatrenia aj cez Veľkú noc a potom sa podarí zlepšiť situáciu. "Opatrenia budeme kontrolovať naďalej a budeme robiť zvýšený výkon. Zameriame sa na hranice, ale aj na hranice okresov," povedal.