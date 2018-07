J. Nagy: EÚ musí ochrániť vodičov aj dopravcov

Na archívnej snímke slovenský europoslanec József Nagy. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 4. júla (TASR) - Nové pravidlá EÚ pre vysielanie pracovníkov nie sú vhodné pre vodičov medzinárodnej dopravy. Uviedol slovenský europoslanec József Nagy (Most-Híd) v súvislosti so smernicou o vysielaných pracovníkoch v doprave, o ktorej budú v stredu v Štrasburgu hlasovať v pléne poslanci Európskeho parlamentu (EP).Nagy upozornil, že západoeurópske krajiny, najmä však Francúzsko a Nemecko, sa chránia proti dumpingovým cenám "lacných kamiónov" neprehľadnými administratívnymi požiadavkami. To podľa neho silne sťažuje podnikanie v medzinárodnej doprave.uviedol Nagy pred kľúčovým hlasovaním v pléne. Upozornil, že výsledok sa nedá predpovedať pre rozdielnosť názorov vo vnútri jednotlivých politických frakcií EP.Nagy pripomenul, že vždy bol proti šikanovaniu vyslaných vodičov v rámci krajín EÚ. To sa prejavuje napríklad čoraz vyšším počtom administratívnych, daňových a dokonca aj odborárskych požiadaviek v krajinách, cez ktoré šoféri prechádzajú. Spresnil, že problémom nie výška minimálnych miezd, ale jej preukazovanie, evidencia a následné vysoké pokuty a neistota dopravcov.zhodnotil situáciu poslanec. Dodal, že súhlasí s určením maximálnych denných a týždenných časových limitov jazdy, ako aj s minimálnymi prestávkami a odpočinkom pre vodičov, čo sa však dá riešiť jednotným a prepojeným informačným systémom a rovnakými európskymi dokumentmi, ktoré zvládnu aj malé firmy.Poslanec upozornil, že v tejto oblasti považuje za potrebné bojovať proti dopravcom bez stanovišťa, fungujúcim pod schránkovými firmami, ktorí neplatia ani dane, ani odvody. Odfiltrovať by ich malo pravidlo, že vodiči a vozidlá budú musieť zaregistrovať svoje stanovište a minimálne každé tri týždne sa tam musia vrátiť.uviedol. Zároveň však upozornil, že nesmie dochádzať k veľkej koncentrácii na tomto trhu a malé dopravné podniky by nemali hľadať riešenie v zamestnávaní vodičov na živnosť, ktorých sa táto európska smernica netýka. V návrhu parlamentného výboru je preto stanovené, že najneskôr po troch rokoch uvedenú smernicu EP prehodnotí.