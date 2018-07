J. Nagy sa pričinil o zavedenie nepretržitej detskej linky istoty v EÚ

Na archívnej snímke slovenský europoslanec József Nagy. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg/Bratislava 28. júla (TASR) – Obľúbenou témou europoslanca Józsefa Nagya (Most-Híd) z Európskej ľudovej strany je oblasť životného prostredia:Pre TASR to uviedol počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.Je mu ľúto, že Slovensko nehrá v tejto oblasti veľmi silného hráčaspresnil.Ďalej vyzdvihol balík čistej energie, ktorá priamo určila pre všetky členské štáty tri najdôležitejšie priority – podporu energeticky úsporných technológií, aby sa EÚ stala svetovým lídrom vo využívaní nefosílnych alternatívnych zdrojov elektrickej energie a aby z toho aj občania mali nejaký osoh, teda spravodlivý prístup k týmto energiám.Taktiež víta, že sa počas funkčného obdobia podarilo poslancom EP schváliť zrušenie roamingu v rámci EÚ a zákaz geoblockingu, ktorý zakazuje diskrimináciu občana EÚ na základe toho, z ktorej krajiny pochádza.konštatoval.Minulý rok sa mu, ako uviedol, podarilo v rámci ochrany detských práv presadiť reguláciu, na základe ktorej bude v celej EÚ prevádzkovaná nepretržite 24 hodín, sedem dní v týždni, detská linka istoty a takisto bezplatná linka pre nezvestné deti.uviedol Nagy.V rámci Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), kde je vicekoordinátorom za Európsku ľudovú stranu, sa dosiahla dohoda o vytvorení európskej prokuratúry.spresnil.Ak by europoslanec dostal od svojej strany ponuku kandidovať v ďalších voľbách, prijal by ju. "priznal. V prípade úspechu by sa chcel naďalej venovať práci v LIBE, najmä bezpečnostným otázkam a migrácii.Je členom Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Delegácie pre vzťahy s Kórejským polostrovom. Ďalej je náhradníkom vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, vo Výbore pre petície a v Delegácii pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko.