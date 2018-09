J. Nosko chce Banskej Bystrici prinavrátiť punc krajského mesta

Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Banská Bystrica 26. septembra (TASR) – Doprava bez obmedzení, zdravé deti v zdravých priestoroch, spokojní seniori i mladé rodiny či nové pracovné príležitosti v bezpečnom, zelenom a čistom meste, ktoré rozumne hospodári a oplatí sa ho vidieť – to sú priority volebného programu na obdobie rokov 2018 až 2022 súčasného primátora Banskej Bystrice Jána Noska. Opätovne kandiduje v novembrových komunálnych voľbách a v stredu ich za účasti svojich podporovateľov predstavil novinárom i obyvateľom mesta pod Urpínom. Do volieb ide ako nezávislý s podporou Smeru-SD a SNS.zhodnotil Nosko.Podľa neho je mesto v dobrej finančnej kondícii, ale čo mu stále chýba, je punc krajského mesta, akým bolo kedysi. Na to však nestačí iba aktivita primátora, poslancov či zamestnancov magistrátu, ale úsilie všetkých občanov a inštitúcií pod Urpínom.V prípade volebného úspechu sa chce Nosko zamerať napríklad na obnovu Námestí SNP, Š. Moysesa či Kyjevského námestia, revitalizáciu Národnej ulice, priestoru pred Hungáriou, mestského parku i vnútroblokov na sídliskách.zhrnul časť svojich plánov v prípade úspechu Nosko.konštatoval primátor.Zdôraznil tiež, že ak v uplynulom období bolo mesto úspešné v získavaní eurofondov a štátnych dotácií, vďaka čomu sa investovalo do dlhodobo zanedbaných oblastí, túto šancu nepremárnia ani v ďalších rokoch. Finančnej podpory by sa tak dočkali napríklad tzv. zelené projekty či alternatívne riešenia udržateľnej mobility." dodal Noskov podporovateľ, viceprimátor Martin Turčan.V novembrových komunálnych voľbách sa v Banskej Bystrici o post primátora uchádzajú štyria zaregistrovaní kandidáti - primátor Ján Nosko, mestský a krajský poslanec Igor Kašper s podporou SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina a Progresívne Slovensko, Peter Peuker (NAJ – Nezávislosť a Jednota) a Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku).