J. Paška: Bude dobré, ak bude EÚ počúvať výhrady B. Johnsona k brexitu

Bratislava 23. júla (TASR) - Podpredseda Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Jaroslav Paška (SNS) si myslí, že by bolo dobré, keby v EÚ pozorne počúvali Borisa Johnsona pri formulovaní výhrad týkajúcich sa brexitu. Uviedol to pre TASR v reakcii na zvolenie Johnsona za lídra Konzervatívnej strany, a tým aj britského premiéra. Zvolením Johnsona je podľa člena zahraničného výboru Martina Klusa (SaS) pravdepodobný scenár, že Británia odíde z EÚ bez dohody, čo poškodí nielen už aj tak vážne zasiahnutú britskú ekonomiku, ale aj členské štáty EÚ vrátane Slovenska.Johnson bude podľa Pašku rokovať o brexite a o prípadných nových požiadavkách Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na odchod, ktoré už avizoval. "," povedal pre TASR Paška.Británia podľa Pašku nechce stratiť ani na krátke obdobie práva a suverenitu nad svojou krajinou. Pri rokovaniach medzi Britániou a EÚ sú podľa neho potrebné férové rokovania a trpezlivosť.," skonštatoval pre TASR Klus.Klus si myslí, že tlak na odchod Škótska a jeho opätovné pripojenie k EÚ, ale aj nárast radikalizmu v Severnom Írsku sa pravdepodobne bude výrazne stupňovať. Dajú sa tiež podľa neho očakávať problémy v Konzervatívnej strane. "," doplnil Klus.Novým britským premiérom a lídrom Konzervatívnej strany bude bývalý minister zahraničných vecí a niekdajší starosta Londýna Boris Johnson. Na vnútrostraníckom hlasovaní poštou, ktoré sa konalo od 6. do 22. júla, sa zúčastnilo 87,4 percenta zo 160.000 členov Konzervatívnej strany.