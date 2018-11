J. Paška: Sankcie by mali prísť na rad až po konštruktívnom dialógu

Na archívnej snímke Jaroslav Paška (SNS). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 19. novembra (TASR) - Sankcie by mali prísť na rad ako posledné, najskôr treba viesť konštruktívny dialóg. Povedal to prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška v reakcii na rozhodnutia Rady Európskej únie (EÚ) v súvislosti s Poľskom a Maďarskom. Národniari preto na najbližšej schôdzi Národnej rady (NR) SR predložia návrh uznesenia k prijatiu článku 7 Lisabonskej zmluvy.V znení návrhu trojice poslancov SNS sa uvádza, že NR SR berie na vedomie uznesenie Európskeho parlamentu. Zároveň chcú poslanci presadiť, aby slovenský parlament vyhlásil, že sa bude aktívne zasadzovať za to, aby sa využili všetky dostupné príležitosti pre vzájomný dialóg Maďarska, Poľskej republiky a inštitúcií EÚ, ktorý prinesie odpovede na všetky otvorené otázky. V záujme zachovania jednoty EÚ a znižovania vzájomného napätia chcú poslanci návrhom dosiahnuť, aby všetky zainteresované strany prejavili politickú vôľu pokračovať v konštruktívnom a efektívnom dialógu o všetkých sporných otázkach.Paška tvrdí, že Slovensko má záujem udržiavať a rozvíjať vzťahy so všetkými členskými štátmi Únie.uviedol Paška.Rozhodnutia Rady EÚ o určení jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky a rozhodnutie Rady o určení podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, v ktorom sa píše, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená, zo strany Maďarska, môžu podľa Pašku naštrbiť vzťah Slovenska s členskými štátmi.O návrhu uznesenia k aktuálnemu vývoju vo vzťahoch Maďarska a Poľska s inštitúciami EÚ by mali poslanci NR SR rokovať podľa SNS na najbližšej schôdzi, ktorá sa začne 27. novembra.