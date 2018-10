J. Púček: Mesto chcem viesť k prosperite, rozvoju a spokojnosti ľudí

Na snímke vľava kandidát na primátora mesta Žilina Ján Puček. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 30. októbra (TASR) – O post primátora Žiliny sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádza sedem kandidátov. Kandidát Ľudovej strany Naše Slovensko 64-ročný Ján Púček chce viesť mesto k vyššej prosperite, rozvoju a spokojnosti občanov. Zdôrazňuje, že pre všetkých musia platiť rovnaké práva a povinnosti bez rozdielu - za rovnaké dane patria občanom rovnaké služby od mesta.Dvanásť rokov pôsobím ako poslanec Mestského zastupiteľstva Žilina. Po získaných skúsenostiach z poslaneckej činnosti, opierajúc sa o životné skúsenosti, som dospel k presvedčeniu, že je v mojich silách viesť mesto Žilina k vyššej prosperite, rozvoju a k spokojnosti občanov Žiliny.Prehodnotenie zmlúv, ktoré sa javia ako nevýhodné pre mesto, vykonanie ekonomického a personálneho auditu mesta a podnikov so 100-percentnou účasťou mesta. Ale aj tých, v ktorých má mesto podiely.Prvou prioritou je koniec nevýhodným zmluvám a neefektivite mesta.Druhou prioritou je rovnaký meter pre všetkých - za rovnaké dane rovnaké služby od mesta občanom. Pre všetkých musia platiť rovnaké práva a povinnosti bez rozdielu.Treťou prioritou je riešenie dopravy v meste a v mestských častiach na základe odporučení Výskumného ústavu dopravy Žilina a Žilinskej univerzity. Vyriešiť parkovanie na sídliskách, ale aj v centre mesta. Ak budú občania súhlasiť, ako prioritné pre každý byt vyčleniť jedno parkovacie miesto. Začať s budovaním záchytných parkovísk na vstupoch do mesta a ak to bude potrebné aj pri vjazdoch na sídliská. Dobudovať cyklotrasy v meste tak, aby tvorili súvislé úseky.Štvrtou prioritou je udržiavanie a zveľaďovanie mesta ekonomicky. Cesty, chodníky, parkoviská, ihriská a iné potreby občanov riešme vlastnou mestskou firmou bez subdodávateľov v prípadoch, keď je to možné.Piatou prioritou je rozvíjanie športu, kultúry a cestovného ruchu citlivejšie k požiadavkám občanov. Podporujme našich obyvateľov a podnikateľov projektom "Žilina Žilincom".Šiestou prioritou je zmena územného plánu mesta tak, aby výstavba nájomných bytov cez Štátny fond rozvoja bývania bola podstatne intenzívnejšia.Siedmou prioritou je zostať ľudskými a starostlivými. Dajme možnosť odpracovať si svoje záväzky dlžníkom mesta. Rozviňme služby pre ťažko zdravotne postihnutých a zvýšme starostlivosť o seniorov aj rozšírením kapacít sociálneho zariadenia.Asi máte na mysli športovú halu zvanú "Korytnačka". Napriek tomu, že vlastník športovej haly je súkromná osoba s dlhmi voči mestu, mám záujem, aby sa vyrokovalo získanie tejto haly do vlastníctva mesta vzájomnou dohodou. Už v minulosti som v mestskom zastupiteľstve takýto návrh podporoval, aby sa vzájomné pohľadávky započítali.Ako každé mesto, aj Žilina má v tejto oblasti problémy. Už v minulosti bol záujem súkromných investorov vybudovať spaľovne napríklad v Považskom Chlmci, vo Višňovom, alebo v Kafilérii v Mojšovej Lúčke. Vo všetkých týchto lokalitách občania nesúhlasili s ich výstavbou. Myslím si, že táto záležitosť by si vyžadovala legislatívne riešenie parlamentu, obdobne ako v prípade stavieb vo verejnom záujme. Všetci tvoríme odpad a nie je možné sa zbavovať zodpovednosti za jeho likvidáciu protestmi len v záujme osobného pohodlia. Aj štát má svoje pozemky po celom území SR. Nič nebráni tomu, aby na výstavbu spaľovní tieto pozemky poskytol.Sedem Jána Púčka je len stručné zhrnutie môjho programu bez planých sľubov. Chcem na Mestskom úrade výlučne odborníkov v každom odbore, ktorí budú musieť počúvať pripomienky a návrhy občanov. Títo odborníci so mnou aj s poslancami musia nájsť riešenia týchto pripomienok.Budem občanov, pracovníkov Mestského úradu a poslancov spájať s cieľom spoločne dosiahnuť rozvoj mesta a spokojnosť občanov.