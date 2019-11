J.Rajtár: Deficitné hospodárenie by bolo možné,ak by vláda investovala

Jozef Rajtár, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 29. novembra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR opäť raz naplánovalo dieru do rozpočtu na budúci rok. Tvrdí to nezaradený poslanec Jozef Rajtár. Podľa neho by sa dal plánovaný deficit v tomto aj v budúcom roku akceptovať, ak by vláda investovala napríklad viac do infraštruktúry alebo by radikálne zakročila proti korupcii.Rajtár uviedol, že ministerstvo plánuje opäť raz dieru do rozpočtu, napriek tomu, že mal byť rozpočet už v budúcom roku prebytkový.vyhlásil Rajtár.Rozpočet nezahŕňa napríklad kompenzácie colných podvodov.podotkol Rajtár. Ďalšou podmienkou akceptácie deficitu by podľa neho bolo radikálne zakročenie proti korupcii a zlepšenie vymožiteľnosti práva.Podľa neho tiež vláda nedostatočne využíva projekt Hodnota za peniaze, ktoré by mohol priniesť úspory v desiatkach miliónov eur.tvrdí Rajtár.Kritizoval aj nedostatočné čerpanie eurofondov, ako aj slabý výber dane z pridanej hodnoty.myslí si Rajtár. Slovensko tiež podľa neho nie jea zdroje ministerstva práce nie sú určené na pokroky v sociálnej oblasti.vyhlásil Rajtár. Vo svojom vystúpení pritom spomenul viaceré kauzy spájané so súčasnou vládou.dodal Rajtár.