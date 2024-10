J. Ráž: Cyklotrasu na Vajanského nábreží v Bratislave musia upraviť. Bratislava odmieta odstrániť obrubníky oddeľujúce cyklistov od áut.

Cyklotrasu na Vajanského nábreží v Bratislave bude musieť hlavné mesto upraviť. Nariadilo mu to Ministerstvo dopravy SR po vykonaní štátneho odborného dohľadu. Hlavné mesto má do 40 dní z cyklotrasy odstrániť obrubníky, ktoré podľa rezortu dopravy spôsobujú nehody, a do 90 dní cyklotrasu zúžiť v miestach, kde obmedzila cestu. V utorok o tom na tlačovej konferencii informoval minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



"Táto veľmi známa cyklotrasa sa bude musieť zmeniť. Štátny odborný dohľad uložil mestu doručeným výsledkom protokolu výzvu, aby do 40 dní túto cyklotrasu upravil. Bude musieť odstrániť do 40 dní obrubníky z tejto cyklotrasy, ktoré spôsobovali viacerým vodičom nehody a taktiež bude musieť zúžiť túto cyklotrasu v tých miestach, kde obmedzila cestu, ktorá týmto spôsobom nespĺňa technické normy," uviedol Ráž s tým, že na zúženie cyklotrasy má mesto 90 dní, čo je podľa ministra primeraná lehota.



Ráž doplnil, že ak magistrát nariadené opatrenia nevykoná, hrozí mu podľa aktuálneho cestného zákona pokuta až do výšky 33.190 eur. Ak by nedošlo k náprave, rezort môže udeliť pokutu opakovane až do výšky trojnásobku hornej hranice pokuty.



Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Mažgút (Smer-SD) pripomenul, že k cyklotrase v centre mesta sa vyjadril aj krajský dopravný inšpektorát (KDI). Podľa poslanca KDI skonštatoval, že takto zrealizovaná cyklotrasa je proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, a navyše jej vyťaženosť nespĺňa predpokladané očakávania. "Hovorí o tom, že situácia, ktorá tu vznikla a cyklotrasa, ktorá tu vznikla, musí byť zrušená a Vajanského nábrežie musí byť vrátené do pôvodného stavu," uviedol k stanovisku KDI Mažgút.



Cyklotrasa na Vajanského nábreží v Bratislave pribudla vlani, no stretla sa s kritikou. Nedostatky cyklotrasy v minulosti priznal aj bratislavský magistrát a avizoval ich postupnú nápravu. Cyklotrasu však hlavné mesto podľa svojich vyhlásení rušiť neplánuje. Primátor Matúš Vallo sa v minulosti vyjadril, že cyklotrasu považuje za dôležitú súčasť cyklistickej infraštruktúry a celkovo ako "dobré rozhodnutie, avšak zle načasované".

Cyklotrasa zostane

Aktivisti už pred schválením zákona varovali, že ho vláda využije na zrušenie cyklotrasy na Vajanského nábreží.

Ministerstvo dopravy nakoniec rozhodlo, že cyklotrasy môžu zostať, no mesto musí do 40 dní odstrániť obrubníky, ktoré oddeľujú cyklotrasu od automobilových pruhov.

„(Magistrát) bude musieť do 40 dní odstrániť obrubníky z tejto cyklotrasy, ktoré, ako vieme, spôsobovali viacerým vodičom nehody,“ povedal na tlačovej konferencii minister dopravy Jozef Ráž.

Mesto nesúhlasí a tvrdí, že posudzovať tieto obrubníky nie je v kompetencii ministerstva.

„V tomto prípade budeme určite voči výzve ministerstva namietať, keďže tieto obrubníky sú určené ako vodiace dopravné zariadenie, a za také ich považoval aj Krajský dopravný inšpektorát, ktorý k projektu vydal súhlasné stanovisko,“ reagoval primátor Matúš Vallo.

Obrubníky podľa neho vytvárajú bezpečnostnú bariéru medzi autami a cyklistami a zároveň bránia autám na cyklotrase parkovať. „Ich zmyslom je zvýšenie bezpečnosti cyklistov jazdiacich v oddelenom cyklopruhu,“ hovorí magistrát.

Bratislava zároveň zvažuje aj osadenie iného typu obrubníka, „ktorý nemusí byť taký masívny, ale ktorý bude zároveň aj naďalej dostatočne chrániť tisícky cyklistiek a cyklistov, ktorí jazdia po tejto trase, vrátane rodín s deťmi“.

Bratislavský magistrát vo svojom stanovisku priblížil, že ministerstvo žiada aj zosúladiť dopravné značenie tak, aby bolo v súlade so všetkými normami a predpismi. Následne pripomína, že súčasnú podobu dopravného značenia dalo opakovane preveriť a súhlasil s ním aj Krajský dopravný inšpektorát.

„Preveríme však konkrétne výhrady ministerstva a ak sa ukážu byť vecné, nevidíme problém takéto miesta upraviť,“ uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla.

Vallo: S Rážom sa na mnohých témach zhodneme, na tejto však nie

Minister dopravy a primátor Bratislavy vo svojich vyjadreniach zdôrazňovali, že komunikácia medzi nimi prebieha korektne.

„Pán primátor Vallo zase nerobí všetky veci zle a my máme veľa projektov, ktoré robíme spolu, ako je napríklad električka do Petržalky. Snažíme sa vyriešiť aj cyklotrasu smerom na Devín a tak ďalej. To znamená, aby sme si to upratali, že my nie sme a priori proti nejakým cyklotrasám,“ povedal Ráž

Magistrát v stanovisku hneď na úvod stanoviska povedal, že sa s pánom ministrom vedia na mnohých témach zhodnúť. „Na tejto jednej sa však nezhodneme.“