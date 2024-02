Jürgen Klopp vychválil trénerskú prácu Xabiho Alonsa. Vráti sa bývalý hráč „The Reds“ do Liverpoolu ako kouč?

Najvážnejší kandidát

Bayer zatiaľ neprehral

17.2.2024 (SITA.sk) - Tréner futbalistov anglického klubu FC Liverpool Jürgen Klopp označil Xabiho Alonsa za výnimočného kouča a lídra nastupujúcej generácie futbalových stratégov.V rozhovore pre britskú televíziu BBC uviedol: „Xabi odviedol neuveriteľne kvalitnú prácu. Futbal, ktorý hrá, je naozaj obdivuhodný. Jeho mužstvo dokáže hrať v rýchlosti a pôsobí vyladeným dojmom. Leverkusenu dal v pomerne krátkom čase jasnú pečať.“Rodák z baskického mesta Tolosa počas aktívnej kariéry v Liverpoole pôsobil. S klubom od rieky Mersey počas piatich rokov vyhral Ligu majstrov, FA Cup, Európsky superpohár a Community Shield.Práve preto ho mnohí futbaloví experti považujú za najvážnejšieho kandidáta na obsadenie pozície trénera Liverpoolu. Na konci januára totiž Jürgen Klopp oznámil, že po skončení sezóny 2023/2024 nebude na Anfield Road pokračovať ako tréner.„Nastupuje nová generácia trénerov a povedal by som, že Xabi v nej patrí medzi absolútnu špičku. Je to bývalý hráč svetovej triedy a dovolím si tvrdiť, že už počas aktívnej kariéry bol tak trocha trénerom. To mu mimoriadne pomáha,“ dodal 56-ročný Klopp.Xabi Alonso od roku 2022 vedie klub Bayer Leverkusen, ktorý je lídrom nemeckej I. bundesligy. Po 21 ligových zápasoch majú „farmaceuti“ pred v poradí druhým mníchovským Bayernom päťbodový náskok. Leverkusen navyše v aktuálnom ročníku neprehral ani jeden súťažný zápas.„Ak chcete dinosaurov ako Carlo Ancelotti, Pep Guardiola alebo ja, tak prosím. Myslím si však, že to už v najbližších dvadsiatich rokoch nezvládneme ťahať. Mourinho možno áno, ale ostatní len veľmi ťažko. Som však rád, že máme nasledovníkov,“ s úsmevom na tvári pre BBC doplnil tréner FC Liverpool Klopp.