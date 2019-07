J.Richter: K hromadnému prepúšťaniu na Slovensku výrazne nedochádza

Na archívnej snímke Ján Richter. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 19. júla (TASR) - V prvom polroku tohto roka nedochádzalo na Slovensku k výraznému hromadnému prepúšťaniu. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) vyčíslil, že v prvom polroku tohto roka počet ohrozených zamestnancov prepustením bol 2246, reálne prepustených však bolo 310. Okrem toho chce so sociálnymi partnermi diskutovať o spôsobe nahlasovania voľných pracovných miest.podotkol v piatok Richter. Možné prepúšťanie hrozí napríklad v oblasti hydinárstva. Richter sa ale neobáva, že sa bude vo veľkom prepúšťať. "" očakáva Richter.Minister práce chce však so sociálnymi partnermi hovoriť o spôsobe nahlasovania voľných pracovných miest. Prax totiž ukazuje, že voľné miesta nahlasujú samotné firmy ale aj agentúry, v evidencii úradov práce sa tak vyskytujú niekedy duplicitne.poznamenal Richter.Problémom je aj spolupráca firiem s úradmi práce, aby voľné miesta obsadili. "priblížil Richter s tým, že jedným z možných dôvodov môže byť aj nezáujem obsadiť miesto domácimi, ale zahraničnými pracovníkmi.Celkovo v prvom polroku tohto roka bolo uskutočnených 2844 výberových konaní, pozvaných bolo 37.680 uchádzačov o zamestnanie.skonštatoval Richter.Dôvodov, prečo sa nedarí miesta zapĺňať, je podľa rezortu práce viacero.priblížil Richter.Každé štvrté voľné pracovné miesto je duplicitne úradom práce nahlásené." upozornil Richter s tým, že takýto vývoj odmieta.je presvedčený Richter. Zamestnávatelia takéto konanie podľa jeho slov zdôvodňujú nedostatočnou kvalifikáciou uchádzačov, preferujú tiež nižšie vekové kategórie, alebo neprijímajú ďalších zamestnancov z dôvodu stratégie výroby, dovoleniek, hoci voľné miesta majú stále nahlásené. Ľudia zase miesta odmietajú kvôli nízkej ponúkanej mzde či prácu na smeny, alebo nemožnosť poskytnutia dopravy do zamestnania.