J. Richter: Sídlo Európskeho orgánu práce je v zásade pripravené

Na snímke priestory Európskeho orgánu práce v Bratislave 3. decembra 2019. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 3. decembra (TASR) - Sídlo Európskeho orgánu práce (ELA) je v zásade pripravené na odovzdane a začatie činnosti v hlavnom meste SR. Uviedol to v utorok po prehliadke nových priestorov ELA na Landererovej ulici minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD).Ako uviedol, sídlo sa podarilo pripraviť v rekordnom čase a Slovensko zaplatilo nájomcovi nájomné na desať rokov. V tejto súvislosti zdôraznil, že o sídle orgánu jednomyseľne rozhodli ministri sociálnych vecí krajín EÚ na základe rozhodnutia národných vlád krajín Únie. Preto spochybňovanie sa netýka priamo sídla, ale ide o procedurálne záležitosti medzi Európskym parlamentom a Komisiou.V súčasnosti prebiehajú výberové konania na jednotlivé pozície v ELA a cieľový počet pracovníkov by mal byť v priebehu najbližších rokov 144. To, či tretina z pracovníkov budú Slováci, podľa ministra ale aj generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Joosta Korteho nemožno zaručiť. Záleží od záujmu občanov jednotlivých krajín a samozrejme od ochoty meniť miesto výkonu práce a predovšetkým v úspešnosti vo výberových konaniach.Korte v tejto súvislosti ocenil výber sídla, ale aj celkovú realizáciu budovy, ktorá spĺňa štandardy stanovené Úniou pre agentúry.ELA sa zriadila v tomto roku a do roku 2024 by mala dosiahnuť svoju plnú kapacitu. Bola zriadená ako reakcia na skutočnosť, že 17 miliónov Európanov dnes žije a pracuje v inom členskom štáte, ako je členský štát ich štátnej príslušnosti. Preto je dôležité, aby sa zabezpečila podpora členských štátov pri zabezpečovaní prístupu jednotlivcov a zamestnávateľov k informáciám o ich právach a povinnostiach, ako aj k príslušným službám. ELA bude okrem iného sprostredkovávať riešenia v prípadoch cezhraničných sporov medzi vnútroštátnymi orgánmi. Do jej činnosti patrí aj množstvo ďalšej agendy pracovnoprávnej a sociálnej oblasti.