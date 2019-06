J. Richter: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva je priaznivá

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júna (TASR) – Správa o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2018 je priaznivá v podstate vo všetkých oblastiach. Najlepšia sociálna politika je dať ľuďom prácu, keď o ňu stoja. Povedal to v pondelok minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD) po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá prerokovala 14 bodov programu. V jednom materiáli z dielne Ministerstva zdravotníctva SR bude pokračovať medzirezortné pripomienkové konanie. Minister Richter poďakoval zúčastneným sociálnym partnerom za sociálny dialóg.povedal.V súvislosti s Informáciou o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie zamestnanosti SR do roku 2020 a národným cieľom v oblasti dlhodobej nezamestnanosti a to dostať sa do konca budúceho roka pod 3 % poznamenal, že je to vysoko aktuálne.konštatoval šéf rezortu práce.