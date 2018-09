J. Richter: Za dôchodkovým stropom musíme vidieť aj sociálny rozmer

Ján Richtera, archívna snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 23. septembra (TASR) - Názory ekonómov aj z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktoré hovoria o rizikách navrhovaného zastropovania dôchodkového veku, minister práce Ján Richter (Smer-SD) rešpektuje.uviedol v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.Upozornil, že v najbližších rokoch sa očakáva skôr pokles výdavkov na dôchodky a aj v roku 2070 bude SR míňať na túto oblasť len toľko, čo mnohé krajiny už v súčasnosti.vyhlásil.Ďalší vývoj bude podľa Richtera podmienený vývojom ekonomiky aj novými okolnosťami, ktoré ešte len prídu. Ovplyvní ho napríklad aj štvrtá priemyselná revolúcia, o ktorej sa už diskutuje.zhodnotil minister výhľad do budúcnosti.Richterov predchodca vo funkcii, v súčasnosti nezaradený poslanec Jozef Mihál si myslí, že návrh na stanovenie dôchodkového stropu na 64 rokov je čisto politické rozhodnutie.oponoval v diskusii.Podľa neho sa nenájde jediný ekonóm, ktorý by takýto návrh podporil. Poukázal aj na analýzy rozpočtovej rady, ktoré sú k návrhu "nesmierne kritické".upozornil Mihál. Títo v súčasnosti mladí ľudia však podľa neho veľmi dobre vedia, že ich z hľadiska dôchodkov čaká veľmi nejasná budúcnosť.Spôsobom, ako do budúcnosti zlepšiť dôchodky, je podľa Mihála napríklad viac podporovať 2. pilier. Zároveň chce presadzovať napríklad uvoľnenie pravidiel pre predčasné dôchodky, či diferencovať prácu podľa jej namáhavosti. Ťažšia práca by mala mať aj vyššie odvodové zaťaženie.Richter súhlasí s tým, aby ľudia v budúcnosti mali vyššie dôchodky. Mali by sa ich však dožiť a poberať ich v zdraví, v čom je Slovensko podľa neho v súčasnosti na chvoste EÚ.dodal minister.