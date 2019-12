J. Richtera teší zvýšenie príspevku pre rodičov aj opatrovateľov ŤZP

Ján Richter, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 27. decembra (TASR) - Pre rezort práce boli v tomto roku kľúčové viaceré oblasti, v ktorých sa snažil prijímať opatrenia. Okrem snahy znižovať nezamestnanosť sa ministerstvo zameralo aj na oblasť rodinnej politiky, ale aj na opatrovateľov a dôchodcov. Presvedčený je o tom minister práce Ján Richter (Smer-SD).Ministerstvo vyčíslilo, že najviac financií pôjde v roku 2020 na sociálne dávky, ktoré vypláca ústredie práce, a to približne 1,53 miliardy eur. Približne 309 miliónov pôjde na poistné platené štátom, na sociálne služby je vyčlenených 156,06 milióna eur. Všetky opatrenia, ktoré vláda prijímala, podľa Richtera majú pomôcť ľuďom. Či už zamestnancom, nezamestnaným, rodinám, seniorom i zdravotne znevýhodneným.zhodnotil pre TASR Richter. Viaceré opatrenia však často boli prijímané aj napriek kritike zamestnávateľov. Výrazné výhrady mali napríklad k rastu minimálnej mzdy, ktorá podľa nich môže ohroziť pracovné miesta. Podľa Richtera kritika zo strany zamestnávateľov nie je nezvyčajná.podotkol Richter s tým, že s tripartitou vedie ministerstvo konštruktívny sociálny dialóg.V oblasti politiky zamestnanosti opäť zopakoval, že sa podarilo znížiť nezamestnanosť na historické minimá.vyčíslil Richter s tým, že nezamestnanosť klesá aj podľa štatistík ústredia práce. V novembri sa znížila na 4,92 %.doplnil Richter s tým, že klesá aj počet dlhodobo nezamestnaných.konštatuje Richter. Od 1. januára 2020 budú rodičia, ktorí poberali pred nástupom na rodičovskú dovolenku materské, dostávať 370 eur.tvrdí Richter.V sociálnej oblasti je podľa neho dôležité zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie pre ľudí, ktorí sa doma starajú o svojich príbuzných s ťažkým zdravotným postihnutím." doplnil minister. Zároveň dúfa, že pri tomto príspevku zostane zachovaná valorizácia.hovorí minister.V prípade seniorov vyzdvihol opätovne zdvojnásobenie vianočného príspevku pre poberateľov dôchodkových dávok.doplnil Richter.Mrzí ho však, že sa v tomto volebnom období nepodarilo vláde pretaviť vianočný príspevok do 13. dôchodku, ktorý by dostával každý.dodal Richter. Všetky opatrenia sa však podľa neho nedajú "robiť naraz" a treba prihliadať na možnosti štátneho rozpočtu".dodal Richter.