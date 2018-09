J. Rychtecký: Na oslavy ČSR má prísť do Pardubíc prezident Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk, nedatovaná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Pardubice 22. septembra (TASR) – Sté výročie vzniku Československej republiky si mesto Pardubice pripomína počas celého roka. Jeho oslavy vyvrcholia dvoma jesennými podujatiami. Od 11. do 14. októbra to budú Mestské slávnosti a 28. októbra pietny akt s pestrým sprievodným kultúrnym programom.Štvordňové Mestské slávnosti v krajskej metropole sú zároveň 25. ročníkom festivalu pardubických umelcov. Uskutočnia sa v historickom jadre mesta a na nádvorí obnoveného renesančného zámku, ktorý je od roku 2010 národnou kultúrnou pamiatkou. Nebudú chýbať divadelné a hudobné predstavenia, ale ani ochutnávky medu v tomto medovníkovom meste či záverečný ohňostroj.Podľa námestníka primátora pre kultúru a cestovný ruch Jakuba Rychteckého to bude bohaté podujatie v duchu prvej republiky s filmami z cyklu České storočie, prvorepublikovou módnou prehliadkou a inými atraktívnymi podujatiami.prezradil pre TASR Rychtecký.Zároveň dodal, že v programe Mestských slávností je 128. ročník prestížneho športového podujatia - Veľkej pardubickej. Najstaršie a najťažšie prekážkové dostihy v Európe, ktoré sú rodinným striebrom Pardubíc, sa uskutočnia v nedeľu 14. októbra. História tohto legendárneho podujatia sa začala v novembri 1874, kedy štartovalo 14 pretekárov a šesťročný kôň Fantom so žokejom Georgom Sayersom začali písať dlhú a slávnu históriu víťazov.