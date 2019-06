J. Stoltenberg: Severné Macedónsko vstúpi v roku 2020 do NATO

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 3. júna (TASR) - Severoatlantická aliancia víta reformy, ktoré uskutočnilo Severné Macedónsko, aby sa už v roku 2020 pripojilo k tomuto zoskupeniu. Podľa tlačovej agentúry Reuters to uviedol v pondelok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg počas návštevy tejto západobalkánskej krajiny.povedal Stoltenberg počas tlačovej konferencie v Skopje po stretnutí so severomacedónskym premiérom Zoranom Zaevom.Ministri zahraničných vecí členských krajín NATO podpísali vo februári tohto roku dohodu, ktorá umožní bývalej juhoslovanskej republike stať sa 30. členom Severoatlantickej aliancie.Tomuto kroku dopomohlo vyriešenie dlhoročného sporu so susedným Gréckom o názov krajiny. Názov Severné Macedónsko bol nakoniec prijateľný pre obe strany. Proces ratifikácie členstva v Aliancii zvyčajne trvá jeden rok.dodal Stoltenberg. Ocenil, že Skopje chce do roku 2024 zvýšiť svoje výdavky na obranu na dve percentá HDP, čo je o jedno percento viac ako dnes.Reuters v tejto súvislosti spresnil, že tri ďalšie bývalé juhoslovanské republiky - Slovinsko, Chorvátsko a Čierna Hora - už vstúpili do NATO, rovnako ako aj iné krajiny tohto regiónu - Albánsko, Bulharsko a Rumunsko. Ruská federácia v tejto súvislosti tvrdí, že začlenenie balkánskych krajín do Aliancie ohrozuje bezpečnosť v tejto oblasti.Dohodou s Gréckom sa pre Severné Macedónsko otvorila aj perspektíva členstva v Európskej únii. Minulý týždeň Európska komisia oficiálne odporučila začať prístupové rokovania so Severným Macedónskom, čo by mali potvrdiť aj ministri zahraničných vecí EÚ na svojom stretnutí 18. júna v Luxemburgu.