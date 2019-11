J.Urban: Nazývame sa demokratmi 21.storočia, ale chýbajú nám základy

Manifestácia Bratislavčanov na Námestí SNP 24. novembra 1989. Na snímke skupina Bratislavčanov získava aktuálne informácie z vývesnej tabule na Národnom divadle. Foto: TASR/Alexander Buzinkay Foto: TASR/Alexander Buzinkay

Praha/Bratislava 15. novembra (TASR) - Všetci v Českej a Slovenskej republike hovoria o demokracii, ale nikdy sme ju nemali. Uviedol v rozhovore o Nežnej revolúcii po 30 rokoch pre TASR jeden z jej vedúcich predstaviteľov a spoluzakladateľ Občianskeho fóra (OF), disident a novinár Jan Urban.konštatoval.Bol by veľmi rád, keby nedávne protesty, v Českej aj v Slovenskej republike, neboli iba o nahnevaní sa. Dúfa, že pramenia z pocitu spoluzodpovednosti mladej generácie. "zdôraznil Urban, pričom si myslí, že každý protest má zmysel.Jan Urban vyrastal v rodine vysokopostaveného komunistu. Všetko sa zmenilo po tom, ako jeho otca po roku 1968 pre záujem o reformy vyhodili z Komunistickej strany. Počas svojho života sedel niekoľkokrát vo väzení. Na pár dní sa v ňom stretli aj s budúcim československým prezidentom Václavom Havlom. Napriek tomu, že si boli ľudsky blízki, podľa neho sa nemal nikdy stať prezidentom. Myslí si, že Havel Slovensko v úrade úplne podcenil.Nežnú revolúciu považuje Urban za najväčšiu šancu za posledných 200 rokov, no zmarenú.priznal.OF viedol do prvých slobodných parlamentných volieb v júni 1990. Hneď po vyhlásení výsledkov, napriek volebnému víťazstvu a možnosti stať sa premiérom, odišiel z politiky. Následne sa naplno vrátil k novinárčine, bol spravodajcom v Bosne a Hercegovine. Neskôr natočil dokument o kosovskom konflikte.V súčasnosti okrem iného učí na New York University v Prahe, študentom približuje z prvej ruky aj to, čo sa stalo v Novembri 1989.