J. Vaľová chce obhájiť post primátorky Humenného

Jana Vaľová, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Humenné 11. septembra (TASR) - Primátorka mesta Humenné Jana Vaľová sa pokúsi obhájiť svoju funkciu. Do novembrových komunálnych volieb ide s podporou politických strán Smer-SD, Most-Híd, Strana zelených Slovenska a viacerých občianskych združení a nezávislých organizácií.zdôvodnila svoju opätovnú kandidatúru súčasná hlava mesta.Jej ambíciou je dokončiť viaceré projekty v oblasti európskych fondov a doviesť do úspešného konca dlhoročný zápas mesta o nižšie ceny tepla. V roku 2020 sa totiž končí zmluva mesta s teplárňou a primátorka má plán vrátiť teplovodné potrubia späť do rúk mesta, aby malo vplyv na výslednú cenu tepla pre občanov.Svoj volebný program predstaví Vaľová v najbližších dňoch a týždňoch.uviedla.Vaľová zároveň predstavila svoj tím kandidátov na poslancov, ktorí ju vo voľbách podporujú.uzavrela.Okrem súčasnej primátorky záujem o túto pozíciu doteraz prejavili Miroslav Porochnavý (nezávislý), Miloš Meričko (KDH, OĽaNO, Sme rodina, SPOLU-občianska demokracia, Strana občianskej ľavice, Strana práce), Miroslava Zajcevová (nezávislá) a Peter Pipák (SNS).