J. Vaľová: Do Humenného sa žiadnych 250 migrantov nechystá

Jana Vaľová, archívna snímka. Foto: TASR Jana Vaľová, archívna snímka. Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Humenné 6. novembra (TASR) – Do Humenného sa žiadnych 250 migrantov nechystá. Vo svojom utorňajšom vyhlásení to uviedla primátorka Humenného Jana Vaľová, ktorá sa v sobotňajších (10.11.) komunálnych voľbách uchádza o túto pozíciu. Reagovala tým na podľa jej slov prvé falošné správy o tom, že azylové centrum v Humennom sa má naplniť utečencami.Ako tvrdí, niekto sa pred komunálnymi voľbami pokúsil zneužiť pracovný materiál z dielne ministerstva vnútra, ktorým chceli úradníci po siedmy raz upraviť spôsob fungovania azylového centra."Ako poslankyňa Národnej rady SR som sa však bezodkladne spojila s predsedom vlády Petrom Pellegrinim aj ministerkou vnútra Denisou Sakovou. Premiér ma ubezpečil, že žiaden takýto materiál sa na rokovanie vlády zaradiť nechystá. V oficiálnom vyhlásení uviedol, že ostro odmieta zneužívanie a bezdôvodné účelové strašenie občanov témou migrácie niektorými opozičnými stranami v rámci prebiehajúcej kampane ku komunálnym voľbám. Keďže na žiadne iniciatívne aktivity v tejto oblasti niet v súčasnosti žiadneho dôvodu, ministerka vnútra svoj materiál stiahla," uviedla vo svojom vyhlásení Vaľová.Ako ďalej uviedla, podľa vyjadrenia riaditeľa Migračného úradu Ministerstva vnútra SR Bernarda Priecela sa v súčasnosti v záchytnom tábore nachádzajú štyri osoby zo Sudánu."Sú pod mandátom OSN, nie sú žiadateľmi o azyl v Slovenskej republike, neostávajú na našom území, ale sú v priebehu pol roka presídlení do tretej krajiny. Preto opakujem, žiadnych 250 migrantov sa do Humenného nechystá. Ak niekto šíri takéto informácie, vedome klame ľudí. Takisto niet žiadneho dôvodu na akékoľvek petície či protestné zhromaždenia proti príchodu migrantov, keďže žiadni neprídu," skonštatovala Vaľová.