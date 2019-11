J. Vojtek: Komunizmus tu stále smrdí, ale verím, že sa to čistí

Na snímke Jaro Vojtek. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 16. novembra (TASR) - Revolučný November '89 zastihol slovenského filmára Jara Vojteka na náhradnej vojenskej službe v Dukle Trenčín, kde strážil chladiace zariadenie zimného hokejového štadióna.povedal pre TASR Vojtek.hodnotí vývoj po Novembri '89 Vojtek, ktorý minulý mesiac na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Ji.hlava uviedol v svetovej premiére svoj najnovší dokument Raj na zemi. Venuje sa v ňom reportérovi Andrejovi Bánovi, ktorý tri desaťročia zaznamenáva príbehy obetí vojen či prírodných katastrof od Kosova cez Gruzínsko či Afganistan až po Haiti.vyhlásil 50-ročný filmár, ktorý zaujal snímkami My zdes (2005), Hranica (2009), Cigáni idú do volieb (2012), ale aj hraným debutom Deti (2012).Vojtek momentálne dokončuje celovečerný dokument o Slovákoch, ktorí cestujú za prácou do zahraničia.uzavrel.