J. Žitňanská vstupuje do vznikajúcej strany A. Kisku

Na archívnej snímke Jana Žitňanská. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) - Jana Žitňanská vstupuje do strany, ktorú zakladá dosluhujúci prezident SR Andrej Kiska. Informovala o tom na sociálnej sieti. Kiska má svoju stranu predstaviť na pondelkovej tlačovej konferencii.Pre spoluprácu s Kiskovou stranou sa rozhodla pre to, že sa dlhodobo venuje problematike osôb so zdravotným postihnutím a vidí priestor pre pokračovanie.napísala Žitňanská.Dodáva, že sa rozhodla zostať v politike, kde sa chce pokúsiť systémovo zmeniť prístup štátu k ľuďom so zdravotným postihnutím a k ich rodinám.uviedla Žitňanská.Žitňanská pôsobila posledných päť rokov v Európskom parlamente ako poslankyňa. Spoluzakladala neparlamentnú stranu NOVA, ešte predtým bola poslankyňou Národnej rady SR za KDH.