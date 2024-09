Jadrová mocnosť podporujúca útok na Rusko bude považovaná za agresora, uviedol Putin 

25.9.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že jadrová mocnosť podporujúca útok inej krajiny na Rusko bude podľa novej verzie ruskej jadrovej doktríny považovaná za agresora. Povedal to na stretnutí ruskej Bezpečnostnej rady, ktoré sa venovalo danej doktríne, pričom uviedol, že takýto útok bude vnímaný ako „spoločný útok na Ruskú federáciu“. O tom, či dokument v takomto prípade ráta s reakciou jadrovými zbraňami, nehovoril.Moskva zmenila doktrínu, ktorá špecifikuje podmienky pre použitie jadrových zbraní, po tom, ako Putin varoval USA a ďalších spojencov v Organizácii Severoatlantickej aliancii (NATO) pred povolením Ukrajine použiť západné zbrane dlhého dosahu na útoky na ruskom území, čo by podľa neho znamenalo vojnu medzi Ruskom a NATO.V doterajšej doktríne sa uvádza, že Moskva môže použiť svoj jadrový arzenál „v reakcii na použitie jadrových a iných druhov zbraní hromadného ničenia proti nej a/alebo jej spojencom, ako aj v prípade agresie proti Ruskej federácii s použitím konvenčných zbraní, keď je ohrozená samotná existencia štátu“.Revidovaná verzia dokumentu zachádza viac do detailov podmienok, pričom podľa Putina konštatuje, že jadrové zbrane možno použiť v prípade masívneho vzdušného útoku lietadlami, riadenými strelami alebo bezpilotnými lietadlami. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, ktorú Putin spustil vo februári 2022, sa ruský vodca a ďalší predstavitelia často vyhrážajú Západu ruským jadrovým arzenálom v snahe odradiť ho od podpory Kyjeva.