Jadru zvoní umieráčik, rýchly koniec by priniesol viac oxidu uhličitého, varuje IEA

Druhý najväčší zdroj

Vyššie účty za elektrinu

BRATISLAVA 2. júna (WebNoviny.sk) - Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) varuje pred prudkým znižovaním výroby elektriny z jadra a vyspelé krajiny vyzýva, aby hľadali spôsoby ako predĺžiť životnosť jadrových elektrární.Inak hrozí, že globálna produkcia emisií oxidu uhličitého vzrastie o 4 mld. ton, tvrdí IEA v správe, ktorú zverejnila tento týždeň.Jadro sa na globálnej produkcii elektriny podieľa zhruba desiatimi percentami a je druhým najväčším zdrojom výroby elektriny s nízkou produkciou oxidu uhličitého po vodných elektrárňach.Budúcnosť nukleárnej energie je však neistá, keďže rozvinuté krajiny začínajú jadrové elektrárne postupne zatvárať. Dôvodom je vysoký vek reaktorov a politické rozhodnutia o ústupe od jadra, ale aj prísnejšie požiadavky na bezpečnosť a ekonomické faktory.Ak sa nič nezmení, môžu vyspelé ekonomiky vrátane USA, Kanady, Európskej únie a Japonska do roku 2025 stratiť 25 percent jadrovej kapacity a do roku 2040 až dve tretiny, varuje IEA.Kapacita veterných a solárnych elektrární sa za posledných 20 rokov v rozvinutých krajinách zvýšila o 580 gigawattov (GW). V horizonte nasledujúcich 20 rokov by však bolo potrebné pridať takmer päťnásobok tohto objemu.Tak dramatický nárast výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov by znamenal vážne výzvy pri integrovaní nových zdrojov do širšieho energetického systému.Transformácia smerom k čistej energii by si zároveň v rozvinutých krajinách v rovnakom období vyžiadala dodatočné investície vo výške 1,6 bilióna USD, čo by pre spotrebiteľov znamenalo vyššie účty za elektrinu, tvrdí IEA.