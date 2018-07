Jagger na koncerte spravil bonmot na adresu poľskej justičnej reformy

Na archívnej snímke spevák britskej legendárnej rokenrolovej kapely Rolling Stones Mick Jagger Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 9. júla (TASR) - Frontman britskej rockovej skupiny The Rolling Stones počas nedeľňajšieho koncertu vo Varšave skritizoval poľskú vládnu reformu týkajúcu sa súdnictva. Mick Jagger sa tak symbolicky pridal k množstvu odporcov, ktorí tvrdia, že inkriminovaná zmena poškodzuje demokraciu. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.Nové zákony nútia poľských sudcov, ktorí majú 65 a viac rokov - vrátane predsedníčky Najvyššieho súdu Malgorzaty Gersdorfovej -, odstúpiť z funkcie. Legislatíva je súčasťou rozsiahlej reorganizácie, ktorá je podľa vládnucej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) potrebná na odstránenie pretrvávajúceho komunistického dedičstva.vyhlásil pred publikom 74-ročný Jagger počas šou skupiny na národnom futbalovom štadióne v poľskom hlavnom meste.Európska únia, ľudskoprávne skupiny, medzinárodné organizácie, ako aj poľské opozičné strany skritizovali tieto zmeny s tým, že podkopávajú nezávislosť súdov a posilňujú vplyv politikov.Poľsko zvrhlo komunizmus v roku 1989 a odtrhlo sa tak od systému nastoleného bývalým Sovietskym zväzom po druhej svetovej vojne. K odstaveniu komunizmu v Poľsku došlo iba niekoľko mesiacov pred pádom Berlínskeho múru. Kľúčovou postavou tohto procesu bol Lech Walesa, vodca prodemokratického odborového hnutia Solidarita.Walesa pred koncertom napísal Jaggerovi list, v ktorom ho požiadal, aby sa počas svojho pobytu v Poľsku vyjadril k danej problematike. V pondelok Walesa poďakoval The Rolling Stones tvítom:Poľsko vstúpilo do EÚ v roku 2004 ako najväčší bývalý komunistický člen tohto bloku a modelový príklad mierového prechodu k demokracii vo východnej Európe. Roztržky medzi Varšavou a EÚ ohľadom zmien v justícii a ďalších reforiem však poškvrnili reputáciu krajiny v Európe, analyzuje záverom Reuters.