Jagger sa vráti na strieborné plátno na benátskom festivale

Mick Jagger, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 22. júla (TASR) - Britský veterán rockovej hudby Mick Jagger sa vráti na strieborné plátno v septembri na Benátskom filmovom festivale, kde bude mať premiéru thriller z prostredia umeleckého sveta "The Burnt Orange Heresy". Americko-talianska dráma bude 76. ročník benátskeho festivalu uzatvárať, informovala v pondelok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na organizátorov podujatia.Adaptácia románu amerického spisovateľa Charlesa Willeforda z roku 1971 bola nakrútená ešte predtým, ako Jagger, ktorý v piatok oslávi svoje 76. narodeniny, absolvoval v apríli operáciu srdca.Jagger vo filme režírovanom Giuseppem Capotondim stvárňuje bohatého zberateľa umenia Josepha Cassidyho, ktorý mladému páru navrhne, aby navštívil štúdio slávneho výtvarného umelca Jeromeho Debneyho - v podaní Donalda Sutherlanda - so zámerom odcudziť jedno z jeho umeleckých diel.Vo filme taktiež účinkuje dánsky herec Claes Bang a austrálska herečka Elizabeth Debická.Frontman skupiny The Rolling Stones obnovil vystupovanie s touto formáciou dva mesiace po tom, ako podstúpil minimálne invazívny chirurgický zákrok na aortálnej chlopni, čím sa hudobník vyhol rozsiahlej operácii, ktorá by si vyžadovala otvorenie hrudníka, spresňuje AFP.Obavy fanúšikov sa však rozptýlili ešte v ten istý mesiac, keď skupina, ktorá vznikla v roku 1962, oznámila odklad viacerých vystúpení, aby sa Jagger mohol plne zotaviť. Severoamerická časť turné No Filter pokračovala po prerušení 21. júna v Chicagu a posledná šou sa uskutoční 31. augusta v Miami Gardens.