Jágr sa opäť zranil. Pripustil, že ho čaká posledná sezóna

Praha 31. júla (TASR) - Český hokejový veterán Jaromír Jágr sa v príprave na novú sezónu, ktorú by mal odohrať v druhej najvyššej súťaži v drese Kladna, zranil a pripustil, že má pred sebou asi posledný ročník v kariére. Štyridsaťšesťročný legendárny krídelník má problémy so slabinami a chrbtom.povedal Jágr podľa webu isport.blesk.cz počas fotenia pre program Top Star.upokojil fanúšikov.Času na liečbu má olympijský víťaz z Nagana relatívne dosť, pretože 1. liga štartuje 8. septembra. O Jágrove služby má záujem aj extraligový Třinec. Najvyššia súťaž sa začne ešte o týždeň neskôr. Jágr viackrát povedal, že chce aktívne hrať až do päťdesiatky, ale teraz pripustil, že sa blíži koniec.dodal na záver.