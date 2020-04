Jaguar Land Rover v Nitre postupne obnoví výrobu, ale prioritou zostáva aj zdravie zamestnancov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.4.2020 (Webnoviny.sk) - Jaguar Land Rover plánuje postupne obnoviť výrobu od 18. mája, pričom medzi prvými bude aj závod v Nitre . Ako ďalej agentúru SITA informovala manažérka pre firemné vzťahy Miroslava Remenárová, automobilka už v Číne začína zaznamenávať zotavovanie v predaji vozidiel a zákazníci sa vracajú do jej showroomov.Zároveň dodala, že zdravie a bezpečnosť zamestnancov je prioritou spoločnosti. "Vytvárame obsiahle pravidlá a pokyny, ktoré budú slúžiť na podporu bezpečného prostredia, keď sa opäť vrátia do práce. Na pracoviskách budú zavedené prísne opatrenia zamerané na dodržiavanie povinnej osobnej vzdialenosti a v súčasnosti sa sústreďujeme aj na ďalšie, aby sme zaistili ochranu našich zamestnancov, keď sa začnú vracať do práce," uviedla.Nitriansky Jaguar Land Rover s ohľadom na ochranu verejného zdravia dočasne prerušil výrobu ešte 20. marca.