Jahnátek pripustil zvýšenie cien energií v roku 2019 aj pre domácnosti

Bratislava 7. septembra (TASR) - Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Ľubomír Jahnátek pripustil zvyšovanie cien elektriny a plynu v roku 2019 aj pre domácnosti. Za zdražovaním je podľa neho výrazný rast veľkoobchodných cien elektriny a plynu na svetových trhoch.povedal Jahnátek.Pri stanovovaní koncových cien elektriny a plynu pre rok 2019 v jeseni tohto roka bude podľa neho regulátor počítať s veľkoobchodnými cenami elektriny na úrovni 40,45 eura za megawatthodinu (MWh) a s veľkoobchodnými cenami plynu 18,49 eura za MWh. Priemerná cena elektriny, ktorú regulačný úrad vlani premietal do tohtoročných koncových cien, sa podľa Jahnátka medziročne zvýšila o 27,44 % a cena plynu o 16,05 %.podčiarkol šéf ÚRSO. Takýto rapídny nárast cien bol podľa jeho slov v období rokov 2006 a 2007.Jahnátek pripustil, že úrad vie pri náraste trhových cien energií znížiť iné položky, ktoré vstupujú do koncových cien pre zákazníkov.upozornil. Úrad podľa neho vie urobiť určité korekcie v distribúcii energií alebo v preprave, alebo v prenose, ale to z pohľadu celkového dosahu nie je také významné, ako je aktuálny medziročný nárast cien energií.ÚRSO už v závere augusta 2018 rozhodol o zvýšení ceny elektriny, keďže na žiadosť Slovenských elektrární (SE) musel schváliť pre výrazný nárast cien emisných povoleniek jednu zložku z koncovej ceny elektriny, a to tarifu za prevádzkovanie systému (TPS). SE musia na základe tzv. všeobecného hospodárskeho záujmu vyrábať elektrinu z domáceho uhlia v tepelnej elektrárni Nováky (ENO). Člen predsedníctva mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko (PS) Martin Hojsík 4. septembra 2018 upozornil, že ÚRSOod 1. septembra 2018 zvýšil podporu, ktorú dostávajú SE na využívanie nekvalitného domáceho hnedého uhlia na hornej Nitre, o 18 %. Ročná podpora podľa neho vzrástla z 98 miliónov eur na 115 miliónov eur.uviedol v reakcii na Hojsíka Radoslav Igaz, hovorca ÚRSO.