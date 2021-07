Jakub Grigar získal na OH v Tokiu druhú medailu pre Slovensko

Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar získal na OH 2020 v Tokiu striebornú medailu v K1. Vo finále skončil druhý so stratou 3,22 s na Čecha Jiřího Prskavca. Bronz patrí Nemcovi Hannesovi Aignerovi (+5,48).



Pre Slovensko je to druhý cenný kov v Tokiu, trapistka Zuzana Rehák Štefečeková vybojovala vo štvrtok zlato. V ére samostatnosti je to 15. vodnoslalomárska olympijská medaila pre SR, prvá v mužskom kajaku. Na OH 2016 v Riu de Janeiro skončil Grigar piaty.



Grigarovi sa splnil sen. "Pocity sú tie najlepšie. Keď som bol malý, nevedel som si predstaviť, že budem raz stáť na stupienku so striebornou olympijskou medailou. Som veľmi vďačný, je to odmena za všetku tú drinu. Šport je ťažký, je aj o bolesti. Pred semifinále som sa cítil oveľa horšie ako pred finále, tam som si to užíval. Chcel som predviesť normálnu jazdu a som rád, že mi dali na krk striebro. Po dojazde do cieľa som nevedel, že z toho bude medaila. Je to vodný slalom, za mnou ešte išli tri lode. Sledoval som, na aké miesto to bude stačiť. Nakoniec z toho bolo striebro," uviedol Grigar pre RTVS.



Slovenský kajakár postúpil v Tokiu s prehľadom medzi elitnú finálovú desiatku. V semifinále dosiahol napriek dvom trestným sekundám štvrtý najlepší čas, keď predviedol rýchlu, plynulú jazdu. Vo finále išiel čisto a v cieli sa zaradil na prvú priečku, z ktorej ho zosadil iba suverénny Prskavec, bronzový z Ria. Slovenský medailový tok z olympijských perejí sa tak nezastavil ani v Tokiu, Grigar dosiahol v areáli Kasai životný úspech. Slovenská medailová žatva vo vodnom slalome sa začala na OH 1996 v Atlante, kde Michal Martikán získal zlato v C1.a olympijská medaila pre SR, prvá v mužskom kajaku. Na OH 2016 v Riu de Janeiro skončil Grigar piaty.

Na snímke slovenský reprezentant vo vodnom slalome Jakub Grigar po finálovej jazde kategórie K1 počas XXXII. letných olympijských hier v Tokiu, 30. júla 2021.

Foto: TASR - Michal Svítok

Grigar postúpil zo štvrtého miesta do finále K1

Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar sa na OH 2020 v Tokiu prebojoval do finále K1. V semifinále dosiahol štvrtý najrýchlejší čas 96,11 s. Za najlepším Čechom Jiřím Prskavcom zaostal o 1,98 s.Grigar, piaty kajakár z OH 2016 v Riu de Janeiro, si pripísal dve trestné sekundy za ťuk na šestnástej bránke. Predviedol však rýchlu jazdu a bez problémov postúpil medzi elitnú desiatku.Semifinále bolo konečnou stanicou pre skúseného Slovinca Petra Kauzera. Obhajca striebra z Ria a dvojnásobný majster sveta bol príliš pomalý a skončil až na dvanástej priečke. Do bojov o medaily sa nekvalifikoval ani ďalší zo spolufavoritov Talian Giovanni de Gennaro.

Na snímke slovenský reprezentant vo vodnom slalome Jakub Grigar v semifinálovej jazde kategórie K1 počas XXXII. letných olympijských hier v Tokiu, 30. júla 2021.

Foto: TASR - Michal Svítok