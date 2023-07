Jakub Mertl doplnil zloženie predstavenstva finančnej skupiny UNIQA

Personálne zloženie predstavenstiev spoločností skupiny UNIQA CZ/SK od 15. júla 2023



21.7.2023 (SITA.sk) - 15. júla 2023 dozorná rada schválila doplnenie predstavenstva finančnej skupiny UNIQA v Českej republike a na Slovensku. Siedmym členom sa stal Jakub Mertl, dlhoročný manažér UNIQA.Jeho nová pozícia vo všetkých UNIQA spoločnostiach (poisťovne, penzijné spoločnosti a investičné spoločnosti pôsobiace v Českej republike a na Slovensku) je Chief Risk Officer (CRO).(1983) je najmladším členom predstavenstva UNIQA. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v odbore štatistika a ekonometria a finančná a poistná matematika na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity. Svoj pracovný život spojil so značkou UNIQA už počas vysokoškolského štúdia. Následne absolvoval trainee program v materskej spoločnosti UNIQA Insurance Group vo Viedni a v roku 2011 ako jeden z najmladších v histórii získal licenciu od Českej národnej banky na výkon funkcie zodpovedného poistného matematika.Od roku 2015 pôsobil ako zodpovedný poistný matematik aj pre UNIQA na Slovensku. Po fúzii so spoločnosťou AXA v roku 2021 mu bola zverená aj oblasť zaistenia. Doteraz pôsobil ako riaditeľ aktuariátu a zaistenia. Teraz bude zodpovedný za dodržiavanie Compliance, Risk a Actuarial Function."Jakubovi gratulujem a želám mu veľa úspechov v jeho novej pozícií. Som veľmi rád, že novým členom predstavenstva skupiny UNIQA v Česku a na Slovensku je niekto, kto spolu so spoločnosťou rástol, je jej súčasťou už od vysokoškolského štúdia a výborne pozná naše trhy. Je to dôkazom, že UNIQA disponuje vo vlastných radoch talentom a excelentným know-how. Silná a nezávislá pozícia Chief Risk Officera je extrémne dôležitá na zvládanie výziev v rýchlo sa meniacom svete a v osobe Jakuba sme získali potrebnú pridanú hodnotu pre úspešný rozvoj našich spoločností, " privítal voľbuJakub je certifikovaným členom Českej spoločnosti aktuárov a príležitostne vyučuje na vysokej škole. Aktívne sa angažuje v pracovných skupinách Českej asociácie poisťovní, Českej kancelárie poisťovateľov a Českej spoločnosti aktuárov.komentoval svoju novú kariérnu kapitolu slovami: "Veľmi si vážim možnosť stať sa členom vrcholového vedenia skupiny UNIQA. Firmu a jej zamestnancov vnímam posledných 15 rokov ako súčasť rodiny. Verím, že s celým tímom budeme nielen schopní úspešne čeliť novým výzvam, ale hlavne podporíme ďalší rast skupiny a vnímanie značky UNIQA ako symbolu skutočne kvalitnej, modernej a proklientskej spoločnosti."Voľný čas trávi Jakub najradšej so svojou rodinou, je otcom štyroch synov. Snaží sa popularizovať matematiku aj v ďalších oblastiach života.Doplnením siedmeho člena predstavenstva je teraz vrcholový manažment finančnej skupiny UNIQA kompletný.Informačný servis